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小橘白「幫同伴舔毛」卻遭奴才亂配音　網友笑：聽起來很美味？

文 : 寵毛網

懷疑貓生了？美國一名飼主分享了一段影片被網友瘋狂轉發，原來這天她發現家中一隻小橘白貓「Kimba金巴」對著正在熟睡的同伴狂舔，心血來潮幫小貓「配音」，沒想到小貓的反應讓網友都噴笑了！

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

網友米雪兒去年收編一隻浪貓生下七隻可愛的小奶貓（圖／Tik tok @michburk）

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

其中的橘白貓「Kimba金巴」好奇心很強又愛玩（圖／Tik tok @michburk）

這名住在美國加州的女子Michaele米雪兒非常喜歡貓咪，去年四月左右一隻懷孕母貓跑到她家「堅持住下來」後，沒多久就生了7隻可愛的小寶寶。其中橘白貓金巴好奇心重又愛玩，在牠一個月大左右時的某一天，米雪兒發現牠與手足全部聚集在床上，所有小貓幾乎都已呈現昏睡或是放空狀態，唯獨金巴還不想入睡，抱著其中一隻小貓的頭狂舔，但是調皮的米雪兒卻在一旁「幫忙配音」，讓金巴頓時感到非常疑惑，舔了一口就盯著米雪兒，彷彿在不停確認：「這真的是我發出來的聲音嗎？」先來看看這段影片～

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

這天小貓們全部在床上休息，唯獨金巴精神奕奕，抱著手足的頭準備幫忙理毛時……（圖／Tik tok @michburk）

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

米雪兒卻故意在一旁配音亂入！（圖／Tik tok @michburk）

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

金巴：是偶的聲音嗎？偶只有舔舔沒有吃啊！（圖／Tik tok @michburk）

小橘白幫同伴舔毛卻遭奴才亂配音　網笑：聽起來很美味？

聲音聽起來很美味？（圖／Tik tok @michburk）

@michburk“You are soooo dirty brother!” Said Kimba ##humor ##funny ##catsoftiktok ##cat ##kitten ##dribbletothebeat♬ Kitty slurping time – Michaele 😸Cali Cat Lady😺

由於金巴被惡整的反應太有趣，影片到目前為止已累積超過2650萬人次觀看，不少網友笑說：「聽起來好像很美味」、「竟然還繼續舔」、「主人有在錄嗎？有錄到嗎？」、「有想過被舔者的感受？」、「懷疑貓生了」、「會忍不住一直看欸」。

原始影片連結：https://bit.ly/3g51Hen

Tags : 同伴小橘白美味貓咪配音

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