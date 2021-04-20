小橘白「幫同伴舔毛」卻遭奴才亂配音　網友笑：聽起來很美味？

懷疑貓生了？美國一名飼主分享了一段影片被網友瘋狂轉發，原來這天她發現家中一隻小橘白貓「Kimba金巴」對著正在熟睡的同伴狂舔，心血來潮幫小貓「配音」，沒想到小貓的反應讓網友都噴笑了！

這名住在美國加州的女子Michaele米雪兒非常喜歡貓咪，去年四月左右一隻懷孕母貓跑到她家「堅持住下來」後，沒多久就生了7隻可愛的小寶寶。其中橘白貓金巴好奇心重又愛玩，在牠一個月大左右時的某一天，米雪兒發現牠與手足全部聚集在床上，所有小貓幾乎都已呈現昏睡或是放空狀態，唯獨金巴還不想入睡，抱著其中一隻小貓的頭狂舔，但是調皮的米雪兒卻在一旁「幫忙配音」，讓金巴頓時感到非常疑惑，舔了一口就盯著米雪兒，彷彿在不停確認：「這真的是我發出來的聲音嗎？」先來看看這段影片～

由於金巴被惡整的反應太有趣，影片到目前為止已累積超過2650萬人次觀看，不少網友笑說：「聽起來好像很美味」、「竟然還繼續舔」、「主人有在錄嗎？有錄到嗎？」、「有想過被舔者的感受？」、「懷疑貓生了」、「會忍不住一直看欸」。

原始影片連結：https://bit.ly/3g51Hen