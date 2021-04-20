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懶散貓天生小衰臉！網友笑「厭世肥宅喵」：胖胖又怕熱

文 : 寵毛網

人們總說小時候的醜不是醜，長大五官長開後會全然不同，網友Chunting Chang中途的貓貓抖宅（原名：貝爾），長得不醜卻有著一張「很衰」的臉且牠保持初心、完全不變，長大後依然是隻堂堂正正的厭世衰臉喵」！

小小顆的頭被捧在手上，非常惹人憐愛（圖／網友Chunting Chang授權提供）

小小顆的頭被捧在手上，非常惹人憐愛（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：啊啊～抓……偶……幹嘛？（無辜衰臉）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：啊啊～抓……偶……幹嘛？（無辜衰臉）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

喝「ㄋㄟㄋㄟ」眼睛也半睜不閉，看起來睏睏又衰衰（圖／網友Chunting Chang授權提供）

喝「ㄋㄟㄋㄟ」眼睛也半睜不閉，看起來睏睏又衰衰（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅和姐姐阿巧（原名：蘇菲）是Chunting Chang從幼時開始餵奶，兩隻都嬌小可愛，弟弟抖宅則有著非常鮮明的外表及性格。抖宅眼睛年只開一半，就像卡通人物中運氣不好的角色臉譜都會配備眼尾下垂的「小衰臉」而面相如此心境也是，憨厚的抖宅總是節奏慵懶，明明比姐姐大隻，被打卻不知還手；練習撥貓砂也是一副「我想下班」的模樣，將上半身靠在砂盆邊緣，上半身完全不用出力 

抖宅：偶就懶嘛～（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：偶就懶嘛～（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：給你看偶的小肉球！！（亮出）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：給你看偶的小肉球！！（亮出）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：你……不看……嘛？（憂鬱）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅：你……不看……嘛？（憂鬱）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅、阿巧斷奶後Chunting Chang結束了中途任務，貓貓已經在領養牠們媽媽那生活，快樂地長成一歲的小哥哥、小姐姐抖宅長大後體型膨脹許多，對高溫非常敏感，於是誕生了新的興趣：趴在空氣清淨機上吹涼風！

抖宅長大後厚實很多（圖／網友Chunting Chang授權提供）

抖宅長大後厚實很多（圖／網友Chunting Chang授權提供）

怕熱的牠天天都要吹涼風～（圖／網友Chunting Chang授權提供）

怕熱的牠天天都要吹涼風～（圖／網友Chunting Chang授權提供）

媽媽將這張照片傳給Chunting Chang看後，她不禁驚呼：「這個小衰臉怎麼從小到大都沒變啦！」於是將照片也上傳社團與網友們分享，網友們則回覆：人家是憂鬱小生咩～」、「是厭世肥宅喵！」、「小時候和長大都可愛！」、「長大變厚片了！」。 

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Tags : 厭世怕熱抖宅肥宅貓咪

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