紅殼蛋和白殼蛋哪個營養？農委會解答：蛋雞的主流

在許多料理中，經常可以看見蛋的身影，其中容易烹煮，又不失營養的水煮蛋，是不少人的最佳選擇，但近日卻有人在網路上表示疑惑「雞蛋『紅殼和白殼』到底哪個好？」沒想到對此，我國農委會給出了解答，更直言「是雞蛋的主流」，引起熱議。

根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示疑惑，「為何同樣是雞蛋，白殼和紅殼有啥區別，價錢還有差別」，他們更說「有一些人會覺得雞蛋的價格越貴越有營養價值，所以一部分人選擇購買貴的雞蛋，即使多花錢，也覺得值得了」，他們也指出「白殼雞蛋的表面比較光滑，比紅殼雞蛋的表殼看著更乾淨，有時候會呈現粉紅色。而現白殼雞蛋的蛋白要更大一些，蛋黃的顏色也更深。水煮熟之後，吃起來的口感，白殼要更加細膩一些」。

對此，我國行政院農委會指出，常聽老一輩的人說紅殼蛋比白殼蛋補，事實上，蛋殼顏色和蛋的營養並無直接關連，主要與雞隻的品種及遺傳有關，雞蛋的營養取決於雞隻的飼料供應與健康狀態，而不是只看蛋殼顏色或大粒與否。

生白蛋的雞種大多為來亨雞，因為生蛋速率高，成為市場上蛋雞的主流。而生紅殼蛋的雞種數量較少，所產的雞蛋售價相對偏高。基本上只要是雞隻本身的健康狀態良好、吃的飼料也夠營養，總體來說，不論白殼或是紅殼的雞蛋，雞蛋本身的營養價值並不會差異太大。（編輯：王柏文）

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