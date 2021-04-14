Clubhouse已經過氣了嗎？眾揭退燒原因：一堆跟風

語音社群軟體Clubhouse今年2月初在全球一夕爆紅，當時「誰有邀請碼」、「你開房間嗎」等相關流行語席捲整個網路，不少名人、網紅前仆後繼地上Clubhouse試水溫。不過熱度來得快去得也快，Clubhouse近期討論度已有明顯降溫趨勢。就有網友詢問大家，「Clubhouse怎麼不到兩個月就退燒了？」掀起熱議。

有位網友在PTT發文表示，「想當初人人都在求邀請碼」，不是蘋果iOS系統還不能用的Cluhouse，「怎麼現在過氣成這樣啊？」原PO認為歷史較悠久的Podcast現在看起來還比較有熱度，不禁詢問大家，「怎麼Clublouse撐不到兩個月就整個軟掉了？」

問題一出引發討論，網友紛紛留言回覆說，「就純粹是想紅的人在那邊炒而已」、「美國傳過來的風潮一下就沒了」、「一看就知道會失敗的東西當初還一堆人看好」、「就一堆沒用過RC的跟風仔」、「跟風仔喜新厭舊的週期很快的，兩個月就差不多退燒了」、「同溫層製造失敗」、「蛋塔效應」、「這東西會紅才怪，我聽人說廢話，還不如去抖音刷短視頻比較有趣」。

也有內行網友分析認為，「當初不就是吹說有多少菁英人士都用這個嗎，問題是社會菁英就那麼一點點，入會門檻那麼低，邀請碼一直發，一大堆拐瓜劣棗都跟風加入，本來的特色就沒有了」。

其實KKBOX內容製作部資深經理柯亭竹就曾經指出，聲音直播並非新功能，稍加關注Clubhouse的聊天室內容，也會發現「含金量」並不算高，因為很多時候大家真的只是在閒聊。在經過初期的熱潮後，Clubhouse未來在競爭激烈的語音直播社群市場裡，能否走出自己的路，仍待觀察。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載