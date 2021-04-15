洗衣袋其實超多用途！收納專家揭「3神奇功能」：不只能洗衣服

洗衣袋一直是不少主婦的好幫手，有助於讓小件衣物不會因洗衣機而揪成一團。日本收納專業網站《暮らしニスタ》也分享「洗衣袋」除了洗衣外的其他用途，更讓收納變得超方便！

一、出遊時分類衣物

出差或旅遊時，通常會戴上數套換洗衣物，但沒過多久，行李內衣物就很容易亂成一團。這時只要使用洗衣袋，將貼身衣物、上衣分門別類，除了容易找尋之外，更不會將行李弄得一團糟，回家還可以直接放入洗衣機清洗，一舉多得。

二、蔬菜保存

有些蔬菜例如洋蔥，比起冰箱更適合放置在室溫下保存，這時候洗衣袋也能有神奇的用途，只要將這類蔬菜放進袋中，還能搭配S形掛鉤懸掛在通風良好處，不只能讓蔬菜保持乾燥，還能避免被灰塵汙染。

三、收納塑膠袋、洗衣夾等容易弄丟的小東西

為了環保考量，不少店家已經要收費才提供塑膠袋，希望民眾重複利用。但又因為塑膠袋容易被忽略，此時若是善用洗衣網來收納，就可以把裝滿塑膠袋的洗衣網，懸吊在出入口等顯眼的地方，不用再擔心要用的時候找不到。相同道理，像是洗衣夾等常常遺失的小物品，也都能用洗衣袋集中收納，放置在顯眼處。（編輯：潘毅）

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