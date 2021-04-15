跟風媽祖遶境！外送員自製迷你版「媽祖鑾轎」　同行讚嘆：你的支架好強

▲媽祖遶境是一年一度的宗教盛事，有外送員也跟風自製了迷你版的「媽祖鑾轎」安裝在機車手機支架上，掀起同行們熱烈討論。（圖／網友授權提供）

一年一度的大甲媽祖遶境進香活動於4月9日深夜11點5分啟程，由大甲鎮瀾宮出發預計4月18日回鑾，目前仍在進行9天8夜的南下遶境。台灣不少熱情的香客也共襄盛舉，其中就有名外送員也跟上這股風潮，特地設計自製了迷你版的「媽祖鑾轎」置於機車的手機架上，跟風同時也希望媽祖能保佑外送過程平安。

這名有一年半外送經歷的網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》內分享自己的創意設計，更興奮表示「最近正逢媽祖繞境，我也來跟風一下！」，只見一般外送員機車上必備的手機支架上，他透過巧手搭建了媽祖鑾轎造型的迷你遮陽罩，除了先得測量好手機架與後照鏡間距，就連顏色和裝飾也完美還原，用心程度就連其他同行也忍不住讚嘆「你的支架好強喔！」。

不過也有網友好奇詢問這樣在視線範圍內是否會有危險，原PO也回應其實上路後發現通常是不會擋到視線的，更有網友希望他能將這款「迷你鑾轎」遮陽罩量產，不過礙於得根據實際尺寸測量，所以他也婉拒了這項要求。此外，他也告訴《NOWnews今日新聞》這些材料與飾品約三百多元，自己甚至安裝了語音提醒功能，只要保溫箱沒關就會自動提醒。至於未來是否有可考慮將外送箱也改裝成鑾轎模樣，原PO則表示考量到材料與設計複雜性目前尚未有該打算。

照片曝光後，不少網友也紛紛湧入留言表示「不對，你應該改大箱才對」、「粉紅超跑」、「好迷你的轎，超可愛」、「我是怕你被牽著走，去在人家身上一直壓」、「騎60可能會飛走」、「好厲害！」、「能做的出來很厲害！而且目前是獨一無二的」。（編輯：楊智傑）

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