還不夠！媽媽在家練腹肌　貓咪竟「站在背上加持」

這貓教練好嚴格！住在新北地區的網友Armmy Lin日前在家練習「棒式」時，她的貓咪「咪米」覺得馬麻需要「加強訓練」，竟然跳上她的背「幫忙增加重量」，讓林小姐一邊發抖一邊表示：「我的貓覺得我訓練得不夠！」。

林小姐受訪時表示4歲的咪米平時常常跳到人類身上，個性貪玩又愛黏人，最喜歡像狗狗一樣時常叼著小玩具或是娃娃到奴才身邊要人陪玩「你丟我撿」的遊戲。因為擔心牠一隻貓在家很孤單，林小姐後來又養了一隻橘貓「橘橘」來陪伴牠，沒想到調皮的橘橘愛捉弄咪米，但是咪米一點都不想讓牠碰，兩隻貓根本只會打架追逐，但是一隻貓被抓去洗澡時，另一隻就會在浴室門口抓門想解救對方，這種複雜的愛情關係讓林小姐經常摸不著頭緒。

雖然咪米不愛貓，卻非常懂得如何向奴才求關注，這天牠因為肚子長濕疹被戴上防舔項圈，眼見馬麻正在客廳練習瑜珈「棒式」，5公斤的咪米抓準機會跳上馬麻的背、靜靜地坐著希望她能拿掉項圈，並且一臉認真地看著馬麻，卻意外變成提高難度，害林小姐一邊發抖一邊表示：「我的貓覺得我訓練得不夠」，畫面也被先生拍了下來！

林小姐將照片分享在貓咪社團後，不少網友都紛紛笑說：「牠只是想加強妳的核心」、「連腰背部肌肉都訓練到了」、「貓教練：屁股太高，下去一點！」、「這是外面買不到的課程跟教練」、「健身房該養幾隻貓」、「還好不是橘貓」、「教練督導中」。