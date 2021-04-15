阿嬤去大甲媽遶境！超可愛「店休公告」驚豔網友：這小朋友很聰明

▲2021年大甲媽南下遶境吸引不少信眾參與，其中就有一名民眾的孫子畫出「店休公告」，畫風可愛同時細節也讓不少網友驚嘆表示「這小朋友很聰明！」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

2021年大甲媽祖鑾轎於4月9日深夜11點5分啟程，由大甲鎮瀾宮出發至新港奉天宮，目前仍在進行9天8夜南下遶境。不少信徒、民眾也特地請假、排休參與一年一度的文化盛事。近日就有名從事修改衣服的老闆娘因為跟著大甲媽遶境，家中小朋友特地手繪了「店休公告」，許多眼尖網友看到這幅充滿童趣的插畫細節也忍不住驚嘆表示「這小朋友很聰明！」。

臉書社團《路上觀察學院》中有網友貼出了兩幅Q版的大甲媽遶境行程，上頭還寫著「修改衣服，4/9~4/21，休息」，原來這是小朋友幫阿嬤畫的店休公告，插畫旁還解釋「阿嬤去跟大甲媽遶境」，留言中還有網友貼出去年該名可愛的小朋友畫的店休公告，上頭一樣是寫著因為阿嬤去遶境所以公休，只是時間點則是去年的6月11日至6月28日。

此外，也有網友發現今年這兩張店休公告中，內藏著不少證明小朋友觀察力驚人的細節。，只見遶境行程插畫還分成「晴天版」和「雨天版」，呼應了許多祈求降雨的民眾心聲，也有眼尖網友稱讚「木頭因淋濕而變深色，細膩」、「還在想扛轎的沒穿雨衣，發現應該是兩截式雨衣，畫得好寫實」、「觀察細微的孩子，重點還知道腳腳都是同一邊！」。

而照片曝光後，除了原PO驚喜表示孩子畫得很棒外，許多網友也被這簡單的插畫療癒了「這個可以拿去當國小國語課本裡的插圖了」、「畫得很細膩欸」、「你找個34歲的，搞不好畫的還沒他好！」、「神童耶」、「媽祖細節也畫太好，好可愛」、「好厲害啊！風雨無阻的宗教熱情，一定很愛阿嬤！」。（編輯：楊智傑）

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