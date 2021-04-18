台灣不只小吃眾多，零食類的食品也是琳瑯滿目，各自都有愛好者喜歡吃，但你最愛的是哪一種呢？近日就有網友在網路上表示疑惑「辦公室下午茶點心哪個最推？」沒想到就有網友力推5款食品，直言「比洋芋片好」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「有什麼吃起來比較沒有負擔的零食」的文章表示，「在辦公室下午都會忍不住想吃點小點心，但是最近好像甜點+奶茶太多導致有點胃食道逆流，身體一直很不舒服，想要克制自己不吃甜的東西（改吃鹹的），大家都吃什麼鹹的小零嘴呢？或是吃起來比較不會對身體造成負擔的，懇請推薦給我這個嘴饞的女子」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛力推「蒟蒻類」、「海苔」、「水煮蛋」、「麥片」和「零卡果凍」這5款，「少量堅果、水果」、「蒟蒻類的吧」、「五香蒟蒻」、「堅果還有溫開水，喝了就沒食慾了」、「推薦你零卡果凍 好吃沒負擔」、「像無加糖的燕麥片也可以吃，熱量不高有飽足感」、「海苔這些比起洋芋片對身體負擔小一點」、「蒟蒻乾」。（編輯：王柏文）
更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站
※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載