男女廁用「乾坤」2字你能分辨嗎？宮廷劇迷一看秒解

▲廁所門口外只寫了「乾」、「坤」兩字，網友看了當下也不知道哪間才是男廁、女廁。（圖／翻攝自爆廢1公社）

俗話說人有三急，出門在外總會遇到需要利用公共廁所的時候，隨著台灣性別意識提升，現在廁所不僅會以男性、女性的文字或圖案提供民眾辨識，也會有親子廁所、性別友善廁所的標誌。不過近日卻有網友發現他到了某間廁所外頭，一看卻發現外牆上只標示著「乾」、「坤」兩字讓他相當好奇，照片貼出後也掀起眾人熱議，更有忠實的宮廷劇迷秒懂出面解答。

這名網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張廁所門口的照片，並發文解釋自己人在外想上廁所，結果一走到門口卻發現外牆左右只掛上「乾」和「坤」兩個牌子，完全沒有其他線索可以辨識究竟哪間是男廁或是女廁，這讓原PO也暗自納悶「這誰分得出來哪個是男廁哪個是女廁？害我只能偷偷往內瞄」。

照片曝光後，許多網友也對這種標示感到新鮮有趣，紛紛留言討論「國文不好直接等被抓性騷擾，這個廁所很有鑑別度」、「這要先合八字命盤，不合不給進」、「對不起，我會直接探頭看看有沒有小便斗」、「上個廁所好像考試，不知道還要趕快上網查！真辛苦」。

不過留言處也有不少古裝宮廷劇迷一看便給出解答，「看宮鬥劇就會知道了，乾清宮（皇帝）、坤寧宮（皇后）」、「你沒有看如懿傳吼！坤為女陰之首，乾為陽」、「乾卦為陽、坤卦為陰」、「乾清宮=皇帝宮殿，坤寧宮=皇后宮殿」，另外也有網友也坦言遇到這種分辨困難時，基本上都默認「通常女廁都會在右邊」、「男左女右啦」。（編輯：楊智傑）

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