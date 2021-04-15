台北的「必吃小吃」有什麼？網狂推多項神級美食：中南部吃不到

▲有一名網友好奇在PTT以「台北有什麼必吃美食」為題發文，對此，就有許多網友紛紛推薦自己心目中的神級美食。（示意圖／取自 pixabay ）

台灣各地都有許多經典平價美食，舉凡像是臭豆腐、蚵仔煎和大腸麵線等，不過也有些「特色小吃」只有當地才有，對此就有一名網友好奇「有什麼是台北必吃的小吃呢」，貼文一出，掀起熱議。

該名網友在PTT以「有什麼是台北必吃的小吃呢？」為題發文，表示因為自己常常去台北市溜達，但都不知道要買什麼特別的小吃，「我說的不是餐廳那種唷，是100元以內的小吃」。

原PO接著說道，「我就舉阿宗麵線為例，雖然很多人說CP值不高、太貴還是我家巷口屌打等等，可是我就是覺得他就是獨一無二的味道呀，找不到其他店買的到那種獨特味道」，而他也透露自己每次經過東區時，還會順便買一下，「可是只知道這家覺得有點不夠，請問大家還有推薦其他的嗎？很特別的甜點飲料也可以」。

貼文一出，網友紛紛推薦自己認為的台北「神級美食」，「涼麵 ! 臺北的味道中南部吃不到」、「三重今大滷肉飯」、「台北車站邱媽媽炒飯，美味老台北都知道」、「晴光紅豆餅、小林麵食館、紫琳蒸餃館、美景紅油炒手、安東街肉圓、四海木須麵，都在你說的東區阿宗麵線附近，許家邨扁食、江蘇菜盒店(正義國宅裡)、尚大娘水煎包、姜太太包子、芋香園，吃甜湯像是薏仁湯紅豆湯的，同心圓紅豆餅，不過個人更喜歡晴光奶油口味」、「寧夏的芋頭酥 南機場八棟湯圓」、「三重今大滷肉飯」、「梁記雞肉飯（一定要配荷包蛋）」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導,詳見《NoWnews今日新聞》網站

※本文由《NOWnews今日新聞》授權報導,未經同意禁止轉載

好市多冷凍花椰菜怎料理？婆媽曝「神絕技」：香脆又美味

全聯鮮奶「買1送3」！婆媽見超狂贈品嗨翻 網曝暗黑原因

辦桌一定要有哪道菜？全場嗨喊「1經典」：上桌就被掃光