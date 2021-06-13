超商零食必拿「3天王」！老饕盤點「人氣品牌」：大賣場才有特別口味

▲有網友好奇詢問「哪種零食是你去大賣場一定會拿的？」而引來許多網友點出心目中的經典神物。（示意圖／翻攝Pixabay）

台灣路上不管是超商、賣場或超市，就連雜貨店都能看到各式零食。不過，就有網友好奇詢問「哪種零食是你去大賣場一定會拿的？」對此，就引來許多人曝光心目中的經典神物，甚至有人狂讚直喊「吃到嘴抽筋！」

原PO於PTT上發文，好奇詢問「哪種零食是你去大賣場一定會拿的？」她先透露自己一定會拿脆笛酥，「而且一定要巧克力口味，但不會限各種品牌，因為一根一根的很好拿。大部分的包裝也很棒，不用說打開之後一定要吃完，可以吃了一兩根之後再關起來，下次要吃就可以再打開，不用硬要吃完」。她還指出曾詢問老公該問題，對方則給出「古早營養口糧」這答案，「類似小小狗骨頭那種的，我們家小孩也方便吃」。最後，她也再次提問「那哪種零食是去大賣場一定會選的呢」。

問題一曝光，就引來許多網友熱議，其中「小泡芙」就被最多人提及，「義美小泡芙，牛奶和巧克力口味」、「義美小泡芙，賣場才會有一些特別的口味」、「小泡芙！！」、「小泡芙，最愛！」、「義美小泡芙，巧克力口味」

另外，「鱈魚香絲」和「各類洋芋片」也被點名，直言「鱈魚絲，大包259，吃到嘴抽筋」、「北海鱈魚香絲夾鏈袋裝」、「北海鱈魚香絲，放氣炸鍋一下脆脆好吃」、「北海鱈魚香絲～」、「洋芋片，一定要原味，其他的是邪教」、「洋芋片跟小泡芙！」、「蚵仔煎洋芋片」、「洋芋片袋裝」。

除了上述零嘴，其他鄉民亦紛紛提供不同答案，「義美威化捲，不過以前一桶才99元，現在都快翻倍了……」、「新貴派，一定要花生口味」、「孔雀捲心餅，我都把它當大根的脆笛酥」、「乖乖，椰子味」、「冷凍毛豆算零食嗎？」（編輯：陳雅雲）

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