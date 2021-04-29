本尊去哪了？貓頭鷹洗藥浴　一沖澡竟「消風走鐘」

這叫人家怎麼見人啦！為在紐西蘭北島一間野生動物救援組織「Wildbase」日前接獲一隻需要救援的貓頭鷹，獸醫師檢查後發現牠身體染上某種皮膚病需要治療，決定為牠洗藥浴，但是沒想到牠一沖澡後網友看了全笑翻表示：「這是誰啦？」。

這隻在當地稱做「morepork」的貓頭鷹年紀尚輕，因為染上皮膚病而體力不支，被人送到Wildbase野生動物醫院接受治療。負責人Pauline Nijman寶琳表示雖然小貓頭鷹感染麻煩的皮膚病，但幸好問題不嚴重，只是牠必須洗藥浴，這對小貓頭鷹來說可不是一件開心的事，因為牠一沖澡後全身溼答答，原本應該蓬鬆又豐滿的羽毛與臉蛋頓時「完全消風」，模樣就像一隻濕漉漉的奇怪小鳥，而牠「本尊」更是睜大雙眼、一臉森七七的模樣盯著醫護人員，彷彿在抱怨：「你們對本啾做了什麼好事！」。

寶琳笑說幸好牠身體狀況不錯，泡過藥浴休息一陣子之後應該就能痊癒，工作人員也趕緊幫牠吹乾羽毛讓牠恢復原有的模樣，並且表示會讓牠暫時居住在鳥舍，等到牠完全恢復健康之後就能回歸山林，只是小貓頭鷹可能沒想到，自己的窘樣都被醫護人員給出賣啦（笑～）！（編輯：陳珮瑜）

Wet Wednesday all round for us in Palmerston North!!🤣this morepork is with us for rehabilitation but we found it had… 由 Wildbase 發佈於 2021年3月31日 星期三