25歲正妹「三千萬買房」遭酸靠父母！友揭她存錢方式：沒必要攻擊

知名美妝部落客夏曼娣（Mandy）長相甜美，深受不少粉絲喜愛，近日他在個人Youtube上傳一支影片，標題為「25歲買房？改造3千萬新房！5百萬裝潢大公開」，結果被網友大酸「25歲能買三千萬的房？怎麼存錢的可以說一下？」面對網友的質疑，夏曼娣本人不但親自回應，連認識十年的好友也出面透露她的存錢方法，引爆話題。

夏曼娣上傳全新一集的影片，表明這是送給自己25歲的生日禮物，重砸三千萬所買下的房子，並且斥資5百萬裝潢，第一集是客餐廳的空間介紹，其整體內部所走的風格是法式輕奢簡約風，之後還會帶大家Room Tour其他空間。

結果影片一出，引爆不少網友湧入留言「有拿家裡的錢就說不會怎樣，不要拿了又說靠自己很瞎」、「25買房沒有很奇怪，奇怪的是買的房子是3500萬，再加上裝潢500萬，說不是靠父母的，誰敢信」、「如果25歲能存到3000萬，是不是能把實際上的方式分享給其他年輕人參考學習存」、「存了100萬，再加上父母贊助的3400萬，買下人生第一間房，真是溫馨」、「25歲？是幾歲開始工作…就算是網紅，年薪有破500萬？線上當紅的都沒五百萬了」

而就在一片質疑聲浪中，一名自稱認識夏曼娣十年的好友則留言緩頰「我認識她十幾年，從來沒看過她搭計程車代步，都搭一個多小時的車回家，不然就叫大家送她去捷運站她要坐捷運回家，追蹤她很久的人也知道她去歐洲玩吃飯住宿也極省，她們帶一堆韓國的那種微波米飯去欸」。

「而且她小時候參加選秀也第一名，存人生第一個一百萬，後面也很努力經營自己努力工作，說不定她存的錢都拿去投資阿，而且Kol本來就比一般人薪水高，每個人生活環境不同，雖然大家看到的大都數都是像我們這種買不起的，但不代表25歲靠自己能力沒有人辦得到，所以沒必要去攻擊人家啦QQ」，而夏曼娣也親自留言回應網友質疑「就是自己賺自己買，如果不能先搞清楚狀況的話，建議以後看完影片再留言」。

沒想到該留言網友仍舊不買單表示「如果省錢還能去歐洲，我大概是貧民等級」、「省錢還能去歐洲….真羨慕」、「去歐洲跟我說省錢，從沒看過」；但也有不少粉絲力挺表示「一堆格局小的人，我朋友做直播也是買房啊，真的靠自己，買一千八百萬的，怎了？」、「一堆人格局超小，難怪只能在這裡酸」、「如果羨慕別人買房建議直接講羨慕就好，吃不到葡萄說葡萄酸，到底有沒有帶智商說話」。（編輯：張嘉哲）

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