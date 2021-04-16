蚊香附的「神祕鐵蓋」到底要幹嘛？真實用途曝光：用錯30年

每到夏季隨著氣溫升高，戶外蚊蟲也越來越多，許多人會使用蚊香來避免蚊蟲叮咬。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，買了蚊香回來發現裡面有一片有孔洞的「神祕鐵蓋」，好奇詢問這片鐵蓋的用途，真相曝光讓全場網友驚呆直呼「從小到大全放錯！」

原PO表示，買了蚊香回來後，發現裡面有一片大小和蚊香差不多，圓形、有孔洞的「神祕鐵蓋」，她不禁納悶「這到底要幹嘛的？」

原PO老公在一旁解釋「那是防燙的」，她好奇詢問「怎麼用？」並仔細地看外包裝，才了解這片鐵蓋原來是要蓋在蚊香的最上層防燙，疑惑地說「有人也跟我一樣不知道的嗎？」笑稱「我以為是放下面的，殊不知是蓋在上面的」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛驚呼「從小到大，我一直放在蚊香下面」、「我是以為是濾渣的，就是拿起來蚊香在上面，然後灰就自然而然的在鐵蓋上」、「咦？蚊香不是直接放在上面燒嗎」、「天啊！一直誤會這鐵蓋，用錯30年了」、「不知道＋1，我以為是用來放蚊香的」、「以為是放蚊香的盤子欸」；有內行網友指出「一個底部，一個蓋子，中間有個圓形有很多凸出尖尖的東西，蚊香就放在上面，蚊香就不會熄掉」。（編輯：賴詠璿）

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