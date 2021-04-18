女抱怨LINE「收回訊息」功能「反反覆覆讓人煩躁」　眾揭真正目的

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。但近日就有一名網友在網路上直言「LINE『收回訊息』功能很不好」，沒想到卻揭露出「收回功能」讓眾人認為的真正目的，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》PO出一篇「我真的很討厭賴的收回訊息功能」的文章表示，「打開朋友的聊天框一排的收回訊息就覺得很煩躁，原本朋友說他心情不好不想回訊息，Ok我傳了安慰的話給你，已讀我沒關係，因為你心情不好，我可以等你心情好的時候再跟你聊天」，但原PO更接著說「不過昨天忽然傳了一些訊息給我，我今天打開要回的時候發現被收回了」，這讓原PO非常不解直言「啊你到底是心情好了沒？反反覆覆的到底是想怎樣」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「他可能是不想把負面情緒傳染給你才收回啦」、「我覺得收回還好，但顯示出，誰誰誰已收回訊息，真的很靠北，不如別顯示」、「其實都有看到訊息，可是想說等一下有空的時候再回，但是卻收到全部都收回就很氣，幹嘛不等人家回了再說，然後有時候真的都沒看到訊息，就讓人很好奇到底是收回什麼，問了說收回啥，對方又會說沒事，然後就開始轉移話題…」、「收回真的很靠北無誤」。

但綜合大多數網友的想法指出，LINE「收回訊息」功能的目的在於「怕訊息外流及截圖」，「我身邊朋友通常收回訊息是怕，有人會截圖PO限時」、「我還遇過等對方看到後再收回的」、「這是必要的呀，因為在現今的通訊情況，通訊軟體已成每個人每天都會使用的交流媒介，所以常常在有各種紛爭和官司問題時會成為證據，如果沒有系統顯示收回，你收回不留一絲痕跡…如果對方沒有截圖留存的話…」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載