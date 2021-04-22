跟風「說故事」梗圖！揭狗狗當年「搞破壞惡行」：剛上車就撒尿

前陣子網路上有一張梗圖在各大平台上瘋狂傳閱，是一隻狗狗露出期待的表情向上看，並詢問主人：「再說一次妳帶我回家的故事好嗎？」，而這梗圖釣出許多網友分享當年心事，讓人看得一把鼻涕一把眼淚，而在其中卻有一篇「畫風突變」，這內容看一看怎麼越來越「母湯」？！

狗狗叫摩卡，愛媽在街邊將奶汪時期的牠撈回，因生長環境不佳而全身長滿蛆蟲，在每天細心照顧和清傷口下好不容易成長茁壯，卻因太調皮被第一個領養人退養，體型漸大的摩卡也不適合待在小小的收容地點，故考慮原地放回。Caolly Wu在網路上聽聞消息後於心不忍，立刻驅車前往，在愛媽不捨得念叨下將摩卡領養回家。

結果上車不到五分鐘，立刻就捅了一個大婁子。摩卡不適應車子行進速度，直接在媽媽辛苦賺錢、還有三年貸款未繳的車子上大噴尿！Caolly Wu還沒心疼完，接下來的日子裡她又被咬壞三隻手機、帶手把傢俱都沒啃沒了手把、總是充滿黃金液體的客廳及摩卡每次車上都還是會閃尿！一連串的爆擊讓Caolly Wu在狗狗兩歲前每分每秒都非常想「揍爆」牠，但摩卡那麼可愛，也只能摸摸鼻子將手放下。

無論多麼暴躁的心，也在摩卡天真可愛的撒嬌下漸漸平緩。網友Caolly Wu除了自己有養狗狗貓貓外，更致力於幫助浪犬、浪貓們尋找溫暖的家，種種行為都傳達出她的理念，她說：「希望大家明白領養的那一刻，牠就是家人，不論多皮多壞、生老病死，我們身為家人都要盡最大的可能去克服，而不是放棄！」