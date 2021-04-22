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毛孩日常淘口袋

跟風「說故事」梗圖！揭狗狗當年「搞破壞惡行」：剛上車就撒尿

文 : 寵毛網

前陣子網路上有一張梗圖在各大平台上瘋狂傳閱，是一隻狗狗露出期待表情向上看，並詢問主人：「再說一次妳帶我回家的故事好嗎？，而這梗圖釣出許多網友分享當年讓人看得一把鼻涕一把眼淚，而在其中一篇「畫風突變」這內容看一看怎麼越來越「母湯」？

狗狗：媽媽你有種說一次試試看！（圖／網友Caolly Wu授權提供）

狗狗：媽媽你有種說一次試試看！（圖／網友Caolly Wu授權提供）

狗狗叫摩卡，愛媽在街邊將奶汪時期的牠撈回，因生長環境不佳而全身長滿每天細心照顧和清傷口下好不容易成長茁壯，卻因太調皮被第一個領養人退養，體型漸大的摩卡也不適合待在小小的收容地點，故考慮原地放回Caolly Wu在網路上聽聞消息後於心不忍，立刻驅車前往在愛媽不捨得念叨下將摩卡領養回家 

帶回家時摩卡大約五個月大（圖／網友Caolly Wu授權提供）

帶回家時摩卡大約五個月大（圖／網友Caolly Wu授權提供）

結果上車不到五分鐘，立刻就捅了一個大婁子摩卡不適應車子行進速度，直接在媽媽辛苦賺錢、還有三年貸款未繳的車子上大噴尿Caolly Wu還沒心疼完，接下來的日子裡她又被咬壞三隻手機、帶手把傢俱都沒啃沒了手把、總是充滿黃金液體的客廳及摩卡每次車上都還是會閃尿一連串的爆擊讓Caolly Wu在狗狗兩歲前每分每秒都非常想「揍爆」牠，但摩卡那麼可愛，也只能摸摸鼻子將手放下

摩卡還佔地為王，一屁股坐在柯基哥哥的頭上（圖／網友Caolly Wu授權提供）

摩卡還佔地為王，一屁股坐在柯基哥哥的頭上（圖／網友Caolly Wu授權提供）

摩卡：嘿嘿！給你娃娃，不要森氣嘛～（圖／網友Caolly Wu授權提供）

摩卡：嘿嘿！給你娃娃，不要森氣嘛～（圖／網友Caolly Wu授權提供）

無論多麼暴躁的心，也在摩卡天真可愛的撒嬌下漸漸平緩。網友Caolly Wu除了自己有養狗狗貓貓外，致力於浪犬、浪貓們尋找溫暖的家，種種行為都傳達出她的理念，她說：「希望大家明白領養的那一刻，牠就是家人，不論多皮多壞、生老病死，我們身為家人都要盡最大的可能去克服，而不是放棄！ 

調皮大魔王成長史（圖／網友Caolly Wu授權提供）

調皮大魔王成長史（圖／網友Caolly Wu授權提供）

Tags : 惡行故事梗圖跟風

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