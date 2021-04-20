貓咪發現沒食物突「白眼」不給摸　網友：請付費再繼續使用！

走在路上總會遇到幾隻浪貓，有些個性機警怕人，有些卻能為「五斗米折腰」！對人類撒嬌賣萌，只為那口袋中香噴噴的罐罐。網友鐘維民在基隆步道中即偶遇這兩種類型，其中一隻個性親人，讓鐘先生大摸特摸，甚至享受到翻出肚皮，但過沒幾分鐘，牠確認到周圍人類都沒食物後竟一改臉色，不給摸了！

四月中時鐘先生前往基隆四面佛旁邊的步道散步，途中偶遇灰色虎斑貓和賓士貓，虎斑個性較膽小，對著人類喵喵幾聲不願靠近，而賓士貓卻大膽地筆直靠近，並身體一斜開始摩蹭他的背包，於是鐘先生就開始愉快地撸起貓來，一下摸摸頭頂、一下摸摸脖子，實在是好不快活啊！貓貓也享受地躺倒在階梯上，露出肚皮彷彿在鼓勵他進行下一步動作，可不想這時有其他香客靠近，塑膠袋發出的摩擦聲吸引了兩隻的注意力，貓貓們以為是食物後立即興奮靠近，但可惜裡面裝的是金紙，賓士貓敗興而歸，看到在這邊「爽摸」牠卻也不帶罐罐的鐘先生，牠一股氣突然上來！

賓士貓瞬間變臉，再也不給撫摸，鐘先生只能摸摸鼻子，回家將這段經歷發上社團求共鳴，而網友們也爆笑回覆：「試用版時間已到請付費以繼續使用」、「罐罐餘額不足，請儲值才可以繼續享有擼貓服務」；另外也有人看到撸貓照片後歪樓表示：「有蚊子趁機偷襲耶」、「人類偷襲貓，蚊子偷襲人類」。