手機拿法洩年齡！「拍照習慣」看穿時代的眼淚

▲日本網友發現，手機「拍照姿勢」大有玄機，從不同的習慣動作可以看出個人的年齡。（圖／翻攝自@pddk的推特）

隨著時代的變化，流行的用語和習慣的手勢也不斷演變。就有日本網友指出，當一般人拿起手機拍照時，不同的拍照姿勢可以看出使用者的年齡。有趣發現引發熱議，文章一發布後在推特上獲得超過6萬8千位網友按讚，更有網友驚呼「太準了！」

推特帳號名叫「pddk」的日本網友日前在推特分享了兩張照片，並發文表示最近發現曾經拿過傳統相機拍照的人，用手機拍照時的姿勢會習慣用左邊的拿法；反之，從沒拿過傳統相機拍照的年輕人，用手機拍照時則會習慣用右邊的拿法。

而從原PO分享的照片中可以看見，圖左的方式是雙手分別從兩端固定住手機，圖右的方式則是把左手當作支架，從下方固定住手機。為什麼會有這樣的不同呢？就有網友指出，因為傳統相機的鏡頭在中央，所以持相機時為了避免擋住鏡頭，雙手自然會分持兩端。而現在手機的拍照鏡頭大多在角落，維持這樣的方式其實容易擋住鏡頭，因此從小就習慣用手機拍照的年輕人，通常會選擇左手扶住手機下方的姿勢拍照。

認同的網友紛紛在底下留言回覆說，「真的是這樣，手機和相機拍照其實不同的，但習慣了改不過來」、「這下別人都知道我是大叔了」、「右邊的拿法比較穩，不怕手機掉下去」、「左邊拿法很容易拍到手指吧，原來這就是很多人拍照會不小心擋住鏡頭的原因嗎」、「學到了，以後改用右邊拿法」

不過也有網友覺得，「我都手機拿直的拍」、「習慣用單眼相機拍照的人，也會是右邊拿法啊」、「從沒用過傳統相機，但也是左邊拿法耶」。

其實之前也有台灣網友發現，現在小孩子用手勢示意「打電話」時，是做出拿著智慧型手機的樣子「手掌平平的放耳朵」，但有年紀的人則會將手比「6」，放在耳朵旁邊，只能說真的是世代差異啊。（編輯：倪浩軒）

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