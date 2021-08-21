手搖飲甜度冰塊怎麼調才對？網友曝「失敗清單」遭內行揶揄：真的很不會點

台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，客製化、多樣的優點總吸引不少民眾前往購買。不過，就有一名女網友連續買了5杯飲料，結果都不合她的口味，讓她無奈直喊「到底是怎樣啦！飲料殺手膩」。但不少內行人一看反而秒懂原因，直喊「真的很不會點！」

原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己一天內買了5杯飲料，但每杯喝了一口都不合她的口味，讓她崩潰直呼「買了五杯飲料都失敗的機率是⋯？」隨後她也分享點法，首先她在某手搖飲店買了2杯飲料，這兩杯甜度都為正常甜，但原PO一喝都發覺過甜了！

再來她到某間木瓜牛乳店面買了2杯飲料，一杯選擇半糖喝起來卻沒味道，另一杯則是半糖加蛋，但喝起來仍沒有味道；最後她則在其他店面點了一杯仙草茶，這次則是點半糖加咖啡磚，但一喝就讓她直喊好苦！連續遇到5次不合口味的飲料，也讓原PO無奈直呼「到底是怎樣啦！飲料殺手膩」。

貼文一曝光，就引來不少網友討論，但就有內行人立即點出原因，「現在還有人會喝全糖的飲料喔⋯⋯」、「妳真的很不會點，正常當然甜，仙草微糖又加咖啡磚當然苦！還是喝水吧」、「1.2.普通人不太會喝全糖。3.4.就真的運氣不好，木瓜沒味道，不過不排除店家放比較少。5.我是不會去喝啦，仙草就有苦了還加咖啡」、「1、2那種手搖的，我都點半糖，木瓜牛奶真的要看店家，仙草類的都很苦，一般都正常糖，正常冰」。

有網友還建議「直接便利商店不怕踩雷」、「喝水吧！」、「我都喝無糖」、「買水吧！一定不會買錯」；不過也有人嚇壞直言「一天5杯有點猛」、「一天5杯？天啊！要多喝水啦」，對此原PO就解釋「跟男友一起買的，他已經看開了。」（編輯：陳雅雲）

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