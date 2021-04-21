果粉看過來！蘋果7色iMac美翻　iPhone12推「春季限定色」

蘋果（Apple）於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦舉辦了春季線上發表會，不少果粉滿心期待這次又有什麼樣的新品或設計，今年果如先前預測的推出「Airtag」 、搭載蘋果自家「M1晶片的 iMac」、「Apple TV 4k」和「iPad Pro」等4項新品，同時也公布了iPhone 12新色、Apple Card Family、訂閱制Podcast三項新消息。

1、「M1晶片iMac」：

在這次蘋果春季發表會中的一大重點，就是「搭載全新M1晶片的桌上型 iMac」，尺寸為24吋且一口氣推出7款顏色，分別是藍、綠、粉紅、橙、黃、銀色、紫色，同時更擁有11.5mm的超薄機身，搭載4.5K Retina 顯示器，因為搭載蘋果M1晶片，跟標準 21.5 吋 iMac 機型相比，新款iMac CPU 效能提升最高達85％，繪圖處理效能最高達兩倍，蘋果也強調這次的iMac的喇叭音效有六揚聲器音響系統，有兩對振動抑制低音喇叭能營造深沉渾厚的低音，讓用戶有著全新觀感的享受。iMac 7 核心 GPU NT$39900元起， 8 核心 GPU NT$45900 起。

2、「Apple TV 4k」：

新款Apple TV 4K 搭載使用 A12 Bionic 晶片，可用來播放 4K HDR 影片，同時也支援WiFi 6無線上網，甚至透過新款遙控器，讓用戶有著更好的操作體驗，可以滑動快速找尋節目或影片想看的片段。新款 Apple TV 4K 會提供 32GB 和 64GB 兩個版本，售價分別是新台幣5590元和新台幣6190元。

3、「AirTag」：

在這次發佈會，有著「藍牙追蹤器的Airtag」終於亮相，搭載U1晶片，AirTag是一種可與鑰匙、錢包等易遺落的物品掛在一起的藍牙防丟配件，發佈會上更秀出了實際使用的方法，只要打開手機《Find My》App就可以進行追蹤，AirTag 售價一個新台幣990元／四個裝新台幣3390元，台灣將在日後開放訂購。

4、「iPad Pro 5」：

這次新款的iPad Pro，具有M1晶片，效能表現、速度提升最快可達50％。技術上全面升級支援5G，尺寸為11、12.9吋，螢幕則為Liquid Retina XDR顯示技術搭配Mini LED螢幕面板，設備上更多了可以支援Thunderbolt接口功能，讓容量提升到2TB。iPad Pro 11 吋 Wi-Fi 新台幣24900元起／iPad Pro 11 吋 Wi-Fi 加行動網路 新台幣29900元起。iPad Pro 12.9 吋 Wi-Fi 新台幣34900元起／iPad Pro 12.9 吋 Wi-Fi 加行動網路 新台幣39900元起。

最後對於「iPhone12 、iPhone12 mini」，雖然機身規格、尺寸不變，但多了春季限定色「紫色」，蘋果執行長庫克表示，紫色可以完美的融合於邊框。而紫色「iPhone12 、iPhone12 mini」將於台灣時間4/23晚上八點於官網預訂，4/30開賣。紫色 iPhone 12 mini 新台幣23900元起／iPhone 12 新台幣26900元起。庫克也在這次發佈會中指出，蘋果也將對Podcast介面重新設計，讓節目更容易收聽；Apple Card部分，也將重新定義服務，推出Apple Card Family，只要年滿13歲的孩童就可以使用，讓父母在孩子使用上的預算更容易掌握。（編輯：王柏文）

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