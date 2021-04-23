白飯、飲料吃到飽！自助餐「超佛菜色」曝光

外食族每天最大的煩惱就是今天要吃什麼？然而自助餐因為菜色多元，成為不少人的首選，每天可選擇自己想吃的不同菜色，但也常常因為價格問題引起不少話題。近日就有一位網友在網路上分享自己吃自助餐，店家提供的誇張服務及菜色，讓網友們狂讚直言「便宜到爆」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「自助餐這樣夾，價錢嚇你一跳？」的文章表示，「第一次吃這一間，真的被嚇到了，似乎比某一些店家幫你配菜的還貴，雞腿60、配青菜30、鹹蛋5」原PO更接著說「座標是在台中，白飯稀飯湯飲料吃到飽，還有電視可以配」，更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，除了白飯青菜和蛋之外，更有一隻「超巨大」的雞腿，讓人看了不禁垂涎三尺，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

網友們紛紛留言大讚表示「很便宜欸，飯還讓你隨便吃」、「這雞腿真大，老闆娘算佛心」、「雞腿挺大的啊，一般三菜雞腿便當就接近100了，你還多個鹹蛋，根本完美」、「這樣有白飯、飲料、稀飯吃到飽不到100說貴？吃米不知道米價嗎」、「這雞腿大到我以為照過輻射」、「便宜到爆」。（編輯：王柏文）

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