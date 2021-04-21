心中排名第一鮮奶茶是哪間？內行激推「3愛店」：真心不騙

▲有網友好奇詢問「心目中最好喝的鮮奶茶是哪家？」而引來眾多老饕分享心目中的愛店。（示意圖／PhotoAC）

台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，客製化、多樣的優點總吸引不少民眾前往購買。對此，就有一名女網友好奇詢問「心目中最好喝的鮮奶茶是哪家？」而引來眾多老饕分享心目中的理想答案。

原PO於PTT上發文，表示自己本身是名奶茶控，平日興趣是到全台各地找尋好喝的鮮奶茶，「尤其到了一家沒喝過的店，首選也是鮮奶茶」。隨後她就好奇提問，「因此本人生活圈在台北市，想問大家心目中最好喝的鮮奶茶是哪家，謝謝！目前的愛店排名是歇腳亭、一手私藏和上宇林」。

問題一曝光，就引來眾多網友討論，其中「約翰紅茶」被最多人點名，「約翰紅茶，好喝」、「約翰也不錯，就是距離我很遠，歇腳亭滿常喝的確實不錯」、「約翰，可惜門市不多」、「推約翰紅茶的煮濃拿提」、「最愛約翰，麻古也不錯」、「約翰！！！！」

另外，「十杯」、「50嵐」也被提及，「十杯，可惜離開台北後就喝不到了」、「十杯！」、「超愛十杯」、「50嵐鮮奶茶超～好～喝～」、「五十嵐紅茶拿鐵是我不變的真愛」、「我覺得五十嵐就很好喝了欸」、「50嵐好喝」。

除了上述答案外，不少鄉民也分享其他愛店，直言「錨起來喝真的很推耶！第一次喝到超驚豔」、「我只喝春水堂的紅豆鮮奶茶」、「一沐日超好喝，加粉粿更讚」、「一手私藏世界」、「茶湯會，其他家的茶味都很淡」、「唯一推薦麗采蝶，我真心不騙」、「怎麼都沒人提布萊恩！！根本茶&牛奶完美比例」、「可不可，茶味蠻重的很喜歡」。（編輯：陳雅雲）

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