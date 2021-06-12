台灣人「最愛手搖飲排行」50嵐第二名！「冠軍黑馬」竄出：超勵志

▲台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，客製化且口味豐富的優點，總能吸引不少民眾前往購買。（圖 / Shutterstock）

台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，客製化且口味豐富的優點，總能吸引不少民眾前往購買。對此，YouTube頻道「Data66」近期就整理出2013年1月至2021年2月的各品牌手搖飲店的聲量排行榜，其中連鎖大牌「50嵐」一直保持在前三名內，讓不少人嘖嘖稱奇！而冠軍曝光後，許多網友就讚嘆直呼「好勵志！」

YouTube頻道「Data66」近期透過Google搜尋趨勢，將2013年1月至2021年2月的手搖飲料聲量進行統整，隨後便整理出台灣手搖飲聲量排行榜。讓人眼睛一亮的是，連鎖手搖飲店「50嵐」一開頭位居冠軍，直到2013年3月清玉聲勢大漲，才讓出了寶座；2013年5月又因春水堂崛起，跌至第三名；而今年的2月，50嵐則是位居第二名的位置。

不過，值得注意的是，50嵐在排行榜中幾乎很少跌出3名外，就有網友發現後在PTT上驚嘆直喊「50嵐從小喝到大，從最貴到現在變便宜又好喝，還能一直穩定前三名，真的很猛==」。不少人也紛紛認同直喊「50嵐基本每家分店都差不多不會踩雷，光這點就很強了」、「50嵐真的蠻厲害，以前都說五十嵐賣很貴，但近期一堆比它更貴的店到處都是」、「50的珍珠是最穩定的，其他不管哪間都喝過品質不一的珍珠」、「50嵐真的蠻穩定」。

但另一個讓人驚豔的是，手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」於2019年11月突然竄出，榮登了當時第一名的寶座，之後幾乎很少掉出3名外，直到2021年2月仍然穩坐冠軍。不少網友就讚嘆直喊「可不可也太強，2015年一直上去又下來，到現在跑到第一」、「可不可好勵志」、「可不可真的很好喝」。

影片曝光後，不少觀眾也紛紛在留言區熱烈討論，「台灣手搖品牌真的好多，好幾間我甚至都沒聽過」、「台灣的手搖杯太多元了，裡面30%都沒看過」、「覺得這集內容好有趣，不看到最後，真的不知道結局是怎樣，有些翻盤很意外欸XD」、「覺得這篇很有趣，可以看到可不可熟成是穩定爬升。清心倒是出乎意料。而且很多品牌炒一波聲量，但產品不ok很快就消失了」。（編輯：陳雅雲）

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