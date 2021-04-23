被吐槽「我媽比較會煮」！人妻使出一妙招反擊　老公秒道歉

▲有位人妻抱怨自己煮菜被尪嫌難吃，但她一招神反擊後立即讓老公閉嘴認錯，被網友大讚很聰明。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

步入婚姻後，男女雙方時常會為各種事情發生爭執，如何有智慧地化解彼此的意見差異便很重要。就有位人妻抱怨，先生抱怨她煮菜沒婆婆好吃，還不斷在廚房碎念「下指導棋」，結果人妻使出一妙招反擊，立即讓先生秒認錯道歉，更承諾以後不會再碎嘴了。

有位人妻在臉書社團《靠北老公2.0》投稿發文，透露自己婚後與公婆同住，但大家相處融洽，平常都是由婆婆負責掌廚，原PO負責善後清潔。有次公婆出去旅遊，煮菜的任務就落在原PO身上，想不到先生卻有意見了，不僅吐槽「還是我媽比較會煮」，更在煮菜過程中於廚房不斷碎碎念，「油放少點吧？」「鹽巴不要加太多！」「悶太久會不會太爛啊？」

原PO被念得超火大，決定使出一妙招反擊，於是當先生下次開車出門時，原PO坐在副駕也不斷碎念「紅燈了！快踩煞車！」「前面有人，小心點！」「等下要右轉，快打右轉」，最後更有樣學樣拋下一句：「哎！還是我爸比較會開車！」

被依樣畫葫蘆教訓後，原PO老公終於體會一旁有人不斷碎嘴的難受滋味，立即道歉並承諾「以後妳做菜我不會再唸了」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「此夫總算還有救，真是可喜可賀」、「領悟力很好的隊友」、「聰明女人，配上聽得懂人話的老公」、「以牙還牙讚！女人煮菜時別站在旁邊礙眼，男人開車時，女人不用指揮交通」。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載