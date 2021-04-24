面試狂被問「有沒有女友」？魯蛇單身10年找原因　揭公司背後評估點

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名男網友指出，最近面試時已經連續被3間公司詢問「有沒有女友？」讓他十分好奇背後目的。對此，就有過來人曝光真正原因。

原PO於PTT職場板上發文，表示自己快要30歲了，但目前仍是單身，然而前陣子工作一直被問到是否有女朋友，「第一間我想說就算了，但後續第二第三第四間也都這樣問」。隨後他也依序分享這三間公司當時詢問的理由，「1.沒有啦就好奇呀；2.要衝業務希望不要花太多心思在感情；3.建議年輕的多交幾個」。

他接著補充，第一間公司內部年輕女性較多，原PO猜測面試官想了解他是否有足夠的跟女性相處經驗；第二間則是通常休假日也要上班，「我稍微能理解，但不認同主管的想法」；第三間則比較像長輩單純的問候。這種情形，也讓原PO好奇發問「會問這個問題是有其他原因嗎？還是怕新人進去沒多久就開始請婚假？」

問題一曝光，就引來許多人討論，「沒問題啊，這問題至少能塞一題一分鐘」、「男生不清楚，問女生這個可能是怕很快結婚然後懷孕生子」、「之前面試過業務，因為常態性南部出差，怕有家室的不適合吧」、「感覺也是很莫名其妙」、「問這種的一律怪公司、怪主管看待」、「現在的我會直接回這是個人隱私我不回答」。

其中就有行家點出問題關鍵，就在於「考慮求職者的穩定性」，直言「有些是想知道穩定性，回答有女友後會加問有沒有預計那時結婚，藉此評估男生有沒有經濟壓力，會不會突然就提離職」、「問男性是結婚後較穩定，女性則反指標」、「註記到人資卡，當作外派/調薪/出差/值夜班/穩定度的參考」、「跟核薪、會不會輕易離職、穩定度比較有關」。

甚至有名網友指出十年間自己都是維持單身，「據我蒐集到許多資訊的理解與親身經歷，為什麼企業公司會問這個問題，就是面試主管會考慮到面試者是否有家庭經濟的需求？同時會評估面試者的所有學經歷與身分條件來提高薪資，這是在台灣區的企業公司人資單位會考慮的事情」。（編輯：陳雅雲）

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