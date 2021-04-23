小時候必吃！「神級甜品」現身路邊古早味店：加糖更美味

▲一名網友在《路上觀察學院》表示自己沒看過「沖太白粉」，對此，留言處就有網友分享自己沖的太白粉粿加黑糖。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

你有看過這樣的「古早味」嗎？一名男網友在臉書PO出一間店的招牌，只見店家有賣脆皮抓餅、臭豆腐，一旁則是有古早味，像是麵茶、薑母茶，但其中一樣產品「沖太白粉」，也讓原PO直呼「有人喝過嗎，還是我太孤陋寡聞」，貼文一出，掀起熱議。

該名男網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出照片，只見店家的招牌分成左右兩邊，左邊招牌上寫著「脆皮抓餅、雞蛋沙拉、臭豆腐」；而右邊招牌上寫著「古早味」，分別有「麵茶、沖太白粉、薑母茶、酸梅湯和熱杏仁茶」，不過他對於「沖太白粉」相當好奇，「沖太白粉，有人喝過嗎？還是我太孤陋寡聞」？

貼文一出，引發熱議，「我還真的不知道」、「近年來才聽過，沒吃過」、「小時候常吃」、「太酷了長知識」、「很明顯的，是您孤陋寡聞」、「古早味點心 ，你太年輕了」、「以前農村時代，窮孩子的我，最愛這道甜點」、「沒喝過！沒看過！也沒有聽過！」、「台南人，完全沒聽過」、「台北人還真沒聽過」、「小時候有阿北會騎三輪車一路有響笛聲~~就知道麵茶／太白粉車來了」。

不過，也有許多喝過的網友表示，「透明果凍狀加點糖，很好吃，做法順序要對，不然變一團團粉疙瘩」、「古早味，就一塊一塊，跟果凍一樣」、「很好喝，小時候媽媽會做給我們喝。網路食譜叫太白粉甜湯，可以自己找來做」、「沖太白粉好吃喔，但最好請老闆切小塊一點比較好吃」、「一點太白粉加適量熱水，快速用筷子攪一攪，它會變微透明狀，像沒那麼黏的透明麻糬，再看要不要加糖，小時候很愛吃」；另外，也有一名網友在留言處分享自己沖的「太白粉粿加黑糖」照。（編輯：郭佩蓉）

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