手搖天王當之無愧！粉絲欽點50嵐稱霸全台「致勝關鍵」：一輩子支持

台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，但也因為各家飲料店都獨具特色，競爭相當激烈，但知名品牌「50嵐」卻還是佔有一席之地，對此，就有網友好奇「50嵐怎麼那麼猛」，貼文一出，掀起熱議。

該名網友在PTT發文，並分享了近8年的手搖飲聲量排行變化，其中有許多品牌大起大落，甚至跌出排行榜外，但是50嵐卻始終名列前茅，也讓原PO不禁直呼「50嵐從小喝到大，從最貴到現在變便宜又好喝，還能一直穩定前三名，真的很猛，50嵐怎麼那麼猛」？

貼文一出，引起熱議，「每次看到50嵐都在排隊」、「一輩子支持50嵐一號」、「50嵐紅茶拿鐵手搖飲界最強」、「50嵐真的是最愛」、「五十嵐是少數有小珍珠的手搖店」、「一號真的簡單好喝好咬」、「50嵐的冰淇淋紅茶無人能敵」、「50嵐至少滿吸引年輕人去買的」。

其中，也有內行網友點出50嵐致勝關鍵，就是「品質穩定」，「50嵐真的蠻穩定」、「50嵐品質算很穩定啊，鮮奶茶牛奶加得也多」、「五十嵐就手搖界的麥當勞，味道跟珍珠軟爛程度穩定」、「50嵐基本每家分店都差不多不會踩雷，光這點就很強了」、「50嵐不管在哪家買都味道都一樣」、「50的珍珠是最穩定的，其他不管哪間都喝過品質不一的珍珠」。（編輯：郭佩蓉）

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