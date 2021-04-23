飯店櫃檯要求精通外文！「超低月薪」曝光　過來人不以為然

▲一名網友在PTT以「飯店櫃檯薪水也太低了吧」為題發文，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

飯店櫃檯人員為了服務來自各地的旅客，通常都需要具備一定程度的語言能力，不過就有網友發現台南某飯店開了櫃檯人員職缺，但月薪竟然才開「24K-28K」，讓他不解為何這麼低，貼文一出，就有知情網友表示「不意外」。

該名網友在PTT以「飯店櫃檯薪水也太低了吧」為題發文，表示他滑了一下人力銀行，首頁跳出某台南知名飯店櫃檯職缺，條件需要「英文聽說讀寫-精通、日文聽說讀寫-略懂」，還要輪日班、晚班及假日班，但是月薪僅開出「24K-28K」。

這也讓原PO超傻眼，「哇，英文精通、日文略懂，一個月只有28K？」，不禁在文末直呼「哇英文精通日文略懂，一個月只有28k？飯店一晚幾千塊，櫃檯薪水卻如此低廉，有哪間飯店的櫃檯薪水是還不錯的嗎？有沒有飯店櫃檯明明需要語言也需要輪班，薪水卻還是如此廉價的卦」？

貼文一出，掀起熱議，「整個台灣不分南北就是這個價啦，別想太多」、「飯店薪水很低，做十幾年可能還是3、4萬元而已」、「不需要精通，就會一般對話就好，飯店一直都很低薪」、「櫃檯的產值又是透明的，當然薪水低」、「十年前就這個價了，不意外」、「台灣服務業就這樣啊」、「要求員工的能力能和世界接軌，給的薪水卻是和世界脫軌的低」。

不過，也有網友表示，因為有些飯店開的職缺其實是在徵「實習生」，因此薪水才會不高，「飯店很多實習生啊…」、「飯店大多都找產學合作，最低工資沒在跟你客氣」。（編輯：郭佩蓉）

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