台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。不過，就有女網友指出，本來想到超商買「童年經典泡麵」，卻發現早已不見蹤影，讓她傷心直喊「怎麼都沒了！」對此，就有內行人分享3門路還能買得到。

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示某天想到超商購買科學麵雞汁和海苔口味，卻發現怎樣都找不到，因而讓她難受直喊「不知道有沒有人發現，現在便利商店已經買不到，科學麵雞汁口味跟科學麵海苔口味了，這幾天想吃，怎麼都沒了」。

貼文一曝光，就讓不少人喚起回憶，「雞汁有夠好吃」、「海苔好像真的沒看過了」、「幸好我只愛原味」、「海苔真的好吃，但是好像都沒了」、「我家附近雜貨店只剩雞汁的，其實我比較愛吃海苔」、「雞汁口味好好吃，不能不見！」、「海苔以前只吃過一次，真的都沒看到過了」、「最喜歡海苔的，但已經很久沒看到了」、「海苔超懷念」。

不過，就有內行人指出在一般雜貨店、超市或大賣場還能看到雞汁口味的身影，「去雜貨店找找看」、「超市找會比較快」、「雞汁超市還有啊～海苔真的沒看過了」、「我家附近雜貨店只剩雞汁的，其實我比較愛吃海苔」、「超市還有，只是單賣的比較少，都是組合包」、「大賣場有雞汁」；甚至有人透露「超商有啊！我還買整箱的」、「超商有雞汁的啊」。（編輯：陳雅雲）

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