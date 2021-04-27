台積電男拒付贍養費！拿母病情裝可憐　狠嗆前妻「拿去吃藥」

▲一名女網友發文抱怨，表示前夫每次都很不願意付贍養費，甚至還嗆她「拿去吃藥」，讓她實在是忍無可忍。（示意圖／取自pixabay）

俗話說相愛容易相處難，不少夫妻婚後生活並不如當初所想像那般幸福美滿，因此會走上離婚一路，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她與前夫已離婚，但孩子是由她照顧，對方則需支付贍養費，但前夫在台積電上班，月薪也有6、7萬元，每次要給錢都心不甘情不願，甚至口出惡言，讓她實在忍無可忍。

該名女網友在臉書社團《匿名公社》發文，表示前夫以前不僅外遇還家暴，甚至在小孩面前揍她，讓她實在受不了，在2018年選擇離婚，也害怕孩子跟著前夫會學壞，因此獨自撫養孩子；而現在雙方也各自都有另一半了，原以為可以不再受氣，豈料前夫近日在匯贍養費時，竟然在備註打上「拿去吃藥」4個字，讓她超傻眼，「離婚協議上該給孩子的撫養費本來就義務，而且也是給孩子的，為什麼還要嘰嘰歪歪打一些備註攻擊我」？

原PO也提到，前夫在台積電上班，雖然職位不是工程師，不過月薪也是有6、7萬元，但卻常常不願支付贍養費，不僅拿媽媽的病情來裝可憐，甚至還騙說自己罹患癌症要化療，所以沒錢，結果臉書、IG上通通都是出去玩、買精品、換新手機和在健身房打卡的貼文照片。

原PO接著說道，前夫甚至提出「不願意再看孩子」，因為他為了要照顧女友的心情，並且也提出願意再付贍養費給孩子，「本來以為這樣就能風平浪靜，隨後要求我另一半付給他之前他幫孩子保的錢」，前夫甚至還叫女友打給原PO，說不想要再付贍養費，「到底憑什麼是他女友跑來跟我說？現在台積電的員工薪水有那麼低嗎？台積電有你這種員工真的素質爛到不行」。

貼文一出，網友全傻眼，「不付贍養費，那就法院見囉」、「不是他說不付就能不付，他最好不要付，直接走法律，到時候他連工作都別想好好做了」、「法院追討贍養費啊，備註那些話記得留下，絕對有用處」、「贍養費惡意不給，直接去法院扣押直接由薪水轉帳就好，騷擾你還有不要小孩的證據留下來，直接斷乾淨，免得到時候來要小孩」、「拿去吃藥這四個字，是不是可以告他了？？？下次他若再打來，記得要錄音，通通都是出去玩、買精品東西、換新手機、在健身房打卡…這些都要截圖下來，以備不時之需」、「有夠沒品的男人」。（編輯：郭佩蓉）

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