便宜又好喝！「不敗飲料」稱霸超商20年　內行揭背後優勢

▲一名網友在PTT發文，好奇「純喫茶靠什麼屹立不搖至今」，貼文一出，也有內行網友揭不敗優勢。（示意圖／取自pixabay）

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，不過超商賣的商品包羅萬象，各大廠商更是不斷推陳出新，讓消費者有更多不同選擇，對此，就有一名網友好奇「純喫茶靠什麼屹立不搖至今」，貼文一出，也有內行網友揭「不敗優勢」。

該名網友今（25）日在PTT以「純喫茶靠什麼屹立不搖至今」為題發文，表示今天因為下雨跑去超商躲雨，想說躲雨也無聊，就順手買了一瓶好久沒喝的純喫茶。

但喝著喝著也讓他不禁好奇，「純喫茶也不算很久的飲料品項，頂多20年而已，可是同期開發出的飲料，可能都下架了，純喫茶至今還是屹立不搖在各大超商，純喫茶是靠什麼才能屹立不搖至今的」？

貼文一出，引起熱議，「麥香紅茶笑而不語」、「麥香比較猛吧？還沒漲價」、「飲冰室茶集也很久了」、「只喝他無糖綠。現在路邊手搖飲價格都快比超商貴了」、「因為手搖變貴咩」、「有無糖的喝，又懶得去手搖飲店就會買」、「成本低，一瓶成本低到嚇死你」。

其中，也有內行網友揭開純喫茶「不敗優勢」，「新鮮，只能保存十幾天，比那些寶特瓶飲料保存近一年來的好」、「就便宜，又不難喝」、「通路、行銷」、「便宜不錯喝」、「便宜好喝，加的糖算是很少了」、「便宜，品牌形象不錯」、「價格與通路」、「穩定，喝這麼多年就是那種味道」、「1993年上市的，真的很強，而且包裝和我小時候幾乎一樣，只是現在多了些廣告」。（編輯：郭佩蓉）

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