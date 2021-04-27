媳婦忍氣吞聲下跪道歉！丟「一句話」霸氣走人　婆婆當場臉垮

▲大陸一名女子遭婆婆逼迫下跪道歉，她雖然答應了，但同時也請了所有親戚到場，直說「一句話」甩頭就走，讓婆婆的臉瞬間垮了。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

大陸有一名女子麗麗（化名），婚前就自己開了一間餐廳，經濟狀況比老公還好，不過沒想到婚後婆婆竟覬覦她的錢，要她拿出20萬人民幣（約新台幣864159元）當小姑的嫁妝，麗麗拒絕了，婆婆便要她下跪道歉，麗麗滿腹委屈，雖然答應了，但同時也請了所有親戚到場，直說「一句話」甩頭就走，讓婆婆的臉瞬間垮了。

根據陸媒網易新聞《五月談感情》專欄報導，麗麗婚前就開了一間餐廳，因為生意不錯，收入自然不少，婆婆雖然不喜歡她，還是同意兒子跟她結婚，但婚後卻覬覦麗麗的錢，自己女兒要結婚時，竟要麗麗拿20萬人民幣當小姑嫁妝，不過，麗麗認為，小姑又不是她女兒，為什麼是她要出錢，當下就一口拒絕。婆婆甚至還說，麗麗跟她兒子結婚後，餐廳等於是跟兒子共有的，也可說是婆家的，賺的錢大家都有份，給20萬嫁妝又不超過，由於兩人論點不同，便大吵了一架。

而婆婆見麗麗態度堅定不肯出錢，只好自行籌錢讓女兒出嫁，但她一心仍認為，麗麗不出錢就是不對，連麗麗老公都站在婆家那邊，硬要她下跪道歉，麗麗當下氣到說不出話，便忍氣吞聲，假裝答應下跪道歉一事。

等到道歉當天，麗麗把全部親戚都請到現場，婆婆以為麗麗要在眾人面前向她下跪，整個人都氣派起來，怎料，麗麗當著大家面前交代事情的來龍去脈後，便對婆婆直說「媽！我錯了，我不應該嫁到你們家來，為了不要繼續錯下去，我以後就不叫你媽了。」說完就霸氣走人，讓婆婆當場臉垮下來，既錯愕又啞口無言。（編輯：許苡晴）

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