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不能對到眼！貓奴賴床裝睡　遭「背後靈」狂盯20分鐘

文 : 寵毛網

這是在拍驚悚片嗎？網友林同學養了一隻一歲多的公貓「油條」，平時牠個性超好，唯獨嘴巴因為經常舔屁屁讓他不敢「被貓親」，這天他睡醒發現油條正在理毛，怕牠又過來親親只好一邊裝睡一邊偷拍牠，沒想到油條盯了他20分鐘，讓他不禁寫下：「絕對不能對到眼，對到眼就完了。」

賴床裝睡遭「背後靈」狂盯20分鐘　爸：對到眼就完了！

一歲的「油條」喜歡捕蚊子吃，但是更喜歡「親奴才」（圖／網友林同學授權提供）

林同學受訪時表示油條個性很熱情，對陌生人來者不拒，雖然熱情但是怪癖也不少，喜歡在陽台看蚊子，經常充當「捕蚊燈」吃蚊子，或是埋砂後再把便便撥出來玩得房間都是「屎跡」，還會在奴才睡醒後舔他的頭髮，經常弄得他滿頭「口水」。

賴床裝睡遭「背後靈」狂盯20分鐘　爸：對到眼就完了！

油條將常將便便撥出來玩，弄得整個房間都是屎跡（圖／網友林同學授權提供）

賴床裝睡遭「背後靈」狂盯20分鐘　爸：對到眼就完了！

還隨時盯著奴才（圖／網友林同學授權提供）

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尤其喜歡在理毛舔完肛門後，帶著充滿異味的小嘴去親奴才，讓林同學深感「恐懼」（圖／網友林同學授權提供）

這天林同學睡醒時發現油條正在舔毛，由於牠經常用舔過肛門的嘴去親林同學的臉，因此他不敢跟油條「對到眼」，一邊裝睡一邊拿手機偷拍牠凝視自己的背影，沒想到這「背後靈」一看就是20分鐘，讓他忍不住分享在貓咪社團並且寫下：「絕對不能對到眼，對到眼就完了。」。

賴床裝睡遭「背後靈」狂盯20分鐘　爸：對到眼就完了！

這天林同學清醒時發現油條正在舔毛，擔心牠又來親親只好裝睡，並偷偷拍下牠盯著自己的身影，寫下：「絕對不能對到眼，對到眼就完了。」（圖／網友林同學授權提供）

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油條：奴才偶知道你已經起床，還要裝死逆？（圖／網友林同學授權提供）

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被發現裝睡破功，林同學馬上受到油條的「舔耳極刑」（圖／網友林同學授權提供）

林同學後來表示當時看貓友的留言後，不小心憋笑憋到發抖而破功，這背後靈發現後就立刻過來「親親」，讓他實在又驚恐又害怕！網友看了照片全都噴笑表示：「每個主人半夜早上的心聲」、「感覺還順便暫時停止呼吸」、「你是忘記了，還是害怕想起來？」、「這樣逃避也不是個辦法XD」、「裝睡也沒用的，你當主子是塑料嗎？」、「奴：我當時害怕極了」、「最新上映驚悚片『應徵慘死官』」。（編輯：陳珮瑜）

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網友覺得太好笑，直接幫忙P圖（圖／翻攝自網友阿沂王澤、潘人傑）

賴床裝睡遭「背後靈」狂盯20分鐘　爸：對到眼就完了！

油條：你是忘記了，還是害怕想起來？（圖／網友林同學授權提供）

Tags : 油條背後靈裝睡貓奴賴床

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