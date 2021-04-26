還我自由！越南妻突暴怒「砸2百萬鈔票」求離婚　結局卻超感人

台灣男性娶外籍配偶是非常常見的狀況，而「越南新娘」更是不計其數，但即便姻緣成立，也可能有破局的那天。近日，抖音上瘋傳一段影片，一名越南新娘拿著自己存款2百萬要和老公離婚，讓老公看到傻眼到說不出話，直呼「我到底做錯什麼」，引發討論。

只見影片中，該名越南新娘將白花花的鈔票直接丟在桌上表示「兩萬百你不要？給你啊，我們離婚，孩子還是互相照顧啊！然後錢你拿去，這個我存的錢通通給你」該名人夫先是一陣錯愕，才緩緩開口表示「我是做錯什麼？你講啊！」

而該越南妻則回答「你沒有做錯事情啊，但我現在想離婚啊！要不要啦！兩百萬不要？還我自由！」而人夫則是將頭轉到另一側，默默拿出手機不發一語」影片即結束；但隨後，該名越南妻又發影片出面解釋「其實這是惡搞老公的影片，他們倆已經在一起15年，老公對我很好，我怎麼會不要他呢？我只是跟老公玩一下，會一直陪伴在老公身邊的，我們是有一個小孩的幸福家庭」。

而該影片也被轉貼到爆系社團議論，不少人紛紛回應「剛看前面還以為有人真的花兩百萬離婚，好險有爬留言」、「笑死，原來是假的，很甜蜜啊！讚」、「祝你們長長久久」、「15年好久唷！很棒很幸福的感覺」、「看到後面鬆一口氣了…越南妻真調皮」、「好棒喔！15年的婚姻之路不好走，繼續幸福下去喔」。（編輯：張嘉哲）

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