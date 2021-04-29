公車司機堅持「下車別說謝謝」！原因曝光引乘客共鳴

大眾運輸是許多人每天必搭的的通勤工具，包括台鐵、捷運、公車等等，而其中只有公車能夠與司機面對面談話，而也有不少人在下車的時候會跟公車司機說聲「謝謝」，以表禮貌。不過，近日就有網友發現，自己搭乘的公車上貼著一張公告寫著「下車不要跟我說謝謝」，引發熱議。

原PO在「路上觀察學院」貼文指出「頭一次看到司機這樣要求乘客的哈哈哈哈」只見貼出的照片，一張白紙上頭寫著「下車時請不用說謝謝」，且「不用」兩字還特別加粗，顯現出公車司機非常不願意接受乘客的致謝，讓乘客看得一頭霧水。

貼文一出，網友紛紛回應「家裡有親戚開公車的，就遇過有人坐最後面，為了要說謝謝跑到最前面，不從後面下，然後本來綠燈可以直接過，就變紅燈」、「問過司機，他說每天接送上千個客人，要講一千多次不客氣很累」、「搭過這輛，司機說要一直回很累」、「司機也要回，大概很煩，喉嚨很乾」、「司機不回不客氣可能還被說大牌＝＝」、「每個人都講一次，司機就要禮貌回一次，很累，不回又好像給人不好印象」。

不過，也有網友認為「雖然一直說不客氣是有道理啦，但是腿跟嘴不是同步進行嗎？XD」、「蛤！我還是會想說謝謝欸，我是真的感謝司機麻」、「看來以後只好說愛你喔！或是辛苦啦」、「是蠻有道理的…一天說一千多次不客氣很硬」、「嗚嗚，我還是習慣會說謝謝」。（編輯：張嘉哲）

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