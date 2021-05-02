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毛孩日常淘口袋

影／賓士貓根本討債集團！超聰明「按鈴服務」呼喚奴才摸摸、餵食

文 : 寵毛網

「又叫我了！」住在高雄的飼主姚小姐（妃媽）家中養了四隻貓咪，其中老二「貴妃（妃姐）」非常聰明，這天牠因為肚子餓，竟然懂得善加利用「按鈴服務」向妃媽討食，眼神緊迫盯人嘴巴不停碎念，讓妃媽不禁大嘆：「討債集團，擋也擋不了⋯⋯不要再按鈴本店要打烊啦！」。

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

姚小姐飼養的四隻貓咪非黑即白，雖然貴妃（右）體型最小卻是家中地位最高（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

妃媽受訪時表示貴妃今年九歲，當初只養黑貓「娃娃」時，怕牠一隻貓在家無聊，所以向中途領養當時才3個月大的貴妃作伴，後來又陸續領養白貓老三「貝貝」與在自家地下室救援的賓士老么「貝果」，四隻貓經常在家裡打鬧搞怪。原以為貴妃比家中另外三隻貓身材嬌小會被欺負，沒想到牠個性霸氣又聰明，掌管著家中三貓與一對貓奴，大家都對牠「尊敬有加」。貴妃從小就很搞威，你講一句牠會回一句，聽得懂的單字也多，雖然小時候非常調皮，咬電線打破杯子是常有的事，但妃媽只能當作貓咪在訓練自己「整理家務」，這樣的「症頭」一直到牠三、四歲後才慢慢變乖。

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

貴妃愛嘗鮮，只要妃媽有新產品牠一定要搶先試用，而且會看鏡頭拍照，是最稱職的麻豆（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

雖然已經9歲但仍然愛玩逗貓棒（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

聰明的牠還學會按鈴要奴才給零食（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

貴妃是一隻非常懂得表現的貓咪，即使有些年紀但仍然喜歡玩逗貓棒，經常在家裡暴衝，不過牠也非常愛吃，為了吃很快就學會握手坐下等指令，甚至示範幾次按鈴後，貴妃就懂得利用按鈴呼喚奴才。因此只要牠想討零食乾乾，或是想要奴才摸摸按摩時，牠就會一本正經地看著馬麻「狂按鈴」，有時候甚至還很猴急，讓妃媽不禁笑牠是「討債集團」來的！

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

這天貴妃肚子餓，站在桌上盯著妃麻（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

貴妃：叮叮叮！服務生～（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

貴妃：本喵餓了快放飯！（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

影／貪吃賓士貓「狂按鈴」要肉乾　媽無奈：討債集團？

貴妃：不管是肉乾或罐罐通通給偶拿出來，別讓偶等不然偶會生氣！（圖／粉專木頭愛上貓手作屋授權提供）

由於妃媽經常將貴妃按鈴討肉乾的影片分享在粉專，讓牠累積不少粉絲追蹤，許多網友看了牠的影片都笑說：「貓咪成精了」、「好聰明的貓皇」、「牠眼睛一直在拜託」、「看牠按鈴好療癒」、「貓：吃到飽服務人員，上菜手腳太慢了哦！」、「牠要什麼通通給」現在快來看看貴妃的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

Tags : 呼喚奴才按鈴服務摸摸聰明討債集團賓士貓餵食

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