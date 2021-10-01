早餐店只有大冰奶卻買不到綠茶？內行分析實際原因：有賣的也不好喝

台灣早餐林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等，飲品選擇也相當多元。近日，就有網友在PTT提到，為何台式早餐店常見紅茶、奶茶，卻很少見販賣綠茶？貼文曝光引發熱議，釣出內行網友吐露原因。

原PO以「為什麼早餐店沒什麼在賣綠茶啊？」為題，貼文提到剛到早餐店吃蛋餅配著大冰奶，腦海中突然浮現一個疑問「平常在超商都有在賣紅茶、奶茶、綠茶，飲料店也都是這3種茶都有賣，但為啥唯獨早餐店沒什麼在賣綠茶啊？是綠茶比較不受歡迎嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「奶茶必備啊！奶茶是用紅茶調的關係吧」、「我常吃的都有」、「有些有賣，可能懶吧？畢竟還有紅茶跟奶茶」。

對此，有內行網友分析原因，「綠茶很容易喝出茶葉不好」、「有賣的也不好喝」、「早餐店有賣也大概是茶包吧」、「實際一點，泡好以後不耐放，而且喝綠茶的很多要求不加糖」，而先前也有網友提出相同疑問，當時一名自稱「早餐系」的內行鄉民透露「不賣的原因，大部分是買的人沒有紅茶多，而且紅茶＋化工奶＝奶茶，超好賣XD」，讓許多到早餐店必點「冰奶茶」的網友低頭默認。（編輯：賴詠璿）

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