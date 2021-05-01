麥當勞「隱藏早餐」消失了！粉絲一片哀嚎　店員揭停賣真相：情有可原

▲麥當條是不少人愛吃的食物之一，其早餐也販售不同種商品，但近日卻有網友發現麥當勞悄悄下架「吐司系列」，引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）

我國速食連鎖店眾多，每間都有不同的特色，而說到速食，不少民眾第一個都會想到「麥當勞」，除了無法複製的薯條風味之外，早餐販售的餐點也深受不少人喜愛。不過，近日就有網友發現麥當勞的「早餐吐司系列」已經停售，讓她相當崩潰，貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「麥當勞從2018年推出的吐司系列很好吃，從那時候推出就是忠實粉絲，最愛火腿薯餅烤土司！但最近去買才知道，原來3月31日就已經下架了！吐司系列怎麼可以消失啦…..紀念一下好吃的吐司QQ」。

貼文一出，網友紛紛回應「現在才知道吐司已經沒了QQ」、「以前早餐必點黃金薯餅烤吐司，現在變成貝果…還我吐司嗚嗚」、「想到之前要去日本前在機場吃的，現在吐司沒了日本也不能去，什麼都變了」、「第一次知道有這東西它就下架了！哭啊！」、「我還真不知道麥當勞有賣吐司…還沒吃過就下架了」。

另外，也有曾經在麥當勞工作員工表示「一定是賣不好才會下架，情有可原啦」、「但其實整個早上沒有什麼人點吐司欸，很久的早班麥胞路過」、「下架了之後才一堆人說好吃 ，平常會點的人真的很少」、「吐司真的賣不好，早上根本不到5人會點」、「就是賣不好才會下架啊，不是因為你自己會買就叫做賣很好欸，不然豬肉滿福堡怎麼一直在」、「其實我覺得吐司沒有賣很好耶….之前點餐一早上可能只有2個人點」。

據了解，麥當勞於3月31日後已經停售的商品包含早餐大方烤土司系列、「超值全餐」主餐的黃金起司豬排，McCafé則子特選重黑咖啡、特濃白咖啡、宇治抹茶鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶、阿薩姆咖啡鮮奶茶、蘋果等。（編輯：張嘉哲）

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