省錢又滿足的極品宵夜！內行用「童年神餅」泡牛奶：超高CP值

泡麵因為其便利的原因，成為不少人半夜肚子餓時的宵夜首選，但一直吃泡麵也是會膩，近日，就有網友分享自己多年的隱藏吃法，是用餅乾泡進牛奶裡頭，更直呼自己這樣「從小吃到大」，貼文引發許多共鳴，釣出不少人童年回憶。

原PO在「爆廢公社」貼文指出「這是我從小吃到大的組合，就是孔雀餅乾泡進牛奶裡！個人覺得比泡麵還好吃，可以當早餐、午餐、晚餐、點心跟宵夜，有沒有人跟我一樣愛這一味的？」

貼文一出，網友紛紛回應「喔喔喔！是這一味！好久不見」、「這個一包才40初頭，可分三次吃，一次才10幾元+牛奶成本10元，宵夜就能吃飽」、「泡牛奶真的是極品阿」、「泡牛奶懂吃啦，內行才知道」、「懂吃，八年級都說是老人餅乾，我都自己放車上吃，明明就是最耐吃的餅類」、「去大賣場都先拿這個，泡牛奶讚」、「哈哈真的很好吃，眼前就一包」。

不過，也有不少網友笑虧「這我媽最愛…..」、「現在年輕人跟小朋友不吃這個的」、「笑死，是還不錯吃，但現在年輕人好像都不吃，包括我」、「很少看到年輕人在吃這個….泡麵應該還是主流」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載