女生喜歡被叫名字「末2字」？真實感受曝光：不熟特別尷尬

通常要呼喚朋友時，你是習慣叫全名、兩個字還是綽號呢？就有一名男網友好奇，女生如果被叫兩個字會不會不舒服，貼文一出，全場反揭真相，直呼「這樣特別尷尬」。

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「女生被叫兩個字會覺得不舒服嗎？」為題發文，表示因為自己就讀的科系有很多女生，所以當他需要時，都會直接叫女生名字的末兩字。

原PO接著提到自己長相普通，個性非常內向，也不怎麼說話，但也還算是班上大家都知道的人；平常也不會刻意找誰聊天還是幹嘛，他自認在班上的定位大概是「搞笑仔」，目前也沒有喜歡的對象，「我只是覺得叫兩個字親切點，想請問各位女生會覺得這樣很不妥嗎？還是有什麼想法呢」？

貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「不會，高中、大學沒人叫我三個字～」、「看人吧？像我就會覺得太親暱」、「不會拔，都叫兩個字，三個字感覺有點太距離感」、「不熟別這樣叫，會被當噁男～」、「被叫三個字，好像要被罵了的感覺…」、「全名感覺要打架」、「被叫三個字覺得有點奇怪 很疏離的感覺」、「叫全名感覺好像出事了」。

不過，也有許多網友表示，其實真正熟的朋友，大多都會直接叫「全名」，而非「兩個字」而已，「我上大學之後反而不熟的同學叫我末兩字，很熟的連名帶姓叫我」、「熟人沒差，但是我跟你不熟講兩個字，會很不舒服、特別尷尬，所以我叫我同學都三個字一起叫」、「我覺得還好耶，剛升大學也覺得不太習慣（國高中大家都連名帶姓，尤其熟的更會），但也知道你不是怪怪的人就沒差」、「不熟的一律都是同學，熟的都直接跟他講話也不會特別叫名字」、「我覺得叫暱稱比較親切，叫兩個字的都是不熟的同學，然後除非姓名是兩個字的人才會叫全名」。（編輯：郭佩蓉）

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