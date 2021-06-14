「超商麵包霸主」上班族超愛！內行推「經典2款」：加熱後很威

台灣超商林立，同一條街上有超過三間的便利商店也很常見，店內提供多品項的零食、生鮮餐點、飲料等等，趕時間的上班族甚至可以在超商解決一日的三餐。就有網友表示，由於早餐店排隊人潮眾多，有時為求方便會在超商買麵包當作早餐，詢問大家「超商的麵包哪一款最耐吃呢？」問題一出掀起討論，許多內行人紛紛分享個人心中的超商麵包霸主。

有位網友在PTT發文指出，公司附近早餐店老是排隊排的天荒地老，為求方便就會在超商迅速拿個早餐，一杯美式咖啡加一個麵包，快速又方便，讓上班族在忙碌的早晨可以悠哉地走進公司刷卡。

原PO更透露撇步，「麵包可以給店員微波一下」，特別喜歡加熱後變鬆軟的口感。原PO表示自己挺愛嚐鮮，但沒想法時最常拿卡士達、肉鬆麵包、菠蘿麵包等經典款。最後也詢問大家，「超商的麵包推薦哪一款最耐吃呢？」

文章發布後引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「花生夾心，為什麼漲價那麼多」、「花生夾心＋1，吐司很綿」、「鮪魚糖心蛋三明治」、「葡萄乾吐司」、「微波的話最愛那個貝殼造型包金沙流沙的，加熱後很威」、「貝殼流沙＋1，加熱後好幸福」、「藍莓貝果」、「海鹽羅宋麵包」。

雖然每人口味主觀喜好不同，但綜觀網友留言，「花生夾心」和「貝殼流沙」獲得最多人推薦。不過也有網友仍認為「早餐店好吃又營養多了」，原PO則留言解釋說「早餐店好吃是真的，但排隊的人實在太多」。（編輯：倪浩軒）

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