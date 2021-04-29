接單5分鐘被抱怨「薯條都冷了」　外送員親吐延遲真相：覺得倒楣

外送平台現今相當方便，幾乎任何種類的食物都能夠點到，且有外送員會送到府，不過近日就有網友分享自己送餐經驗，表示自己才剛接單不久，結果客人卻說「等很久，等到薯條都冷掉了！」他才無奈吐露真相，結果釣出一票同行認同，引發熱議。

原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「我不知道要說甚麼了」只見貼出的對話中，客人先是詢問「怎麼這麼久都還沒到，等到薯條都冷了！」外送員則無奈表示「今天下雨比較少外送員，我才剛接到單五分鐘，還是你要取消訂單？」

而客人持續不客氣進攻「取消訂單還要付錢嗎？我可以看一下餐點有沒有冷掉嗎？都等那麼久了，小孩肚子很餓」，外送員則回應「今天下雨很多餐廳都找不到外送員喔，我幫你聯絡客服」遇到這樣的情況，讓原PO不爽表示「拜託不要拿小孩來情緒勒索，接到您的單我才覺得倒楣」。

貼文一出，網友紛紛回應「阿就下雨聽沒司機是聽不懂？自己出去買啊….」、「不懂得感恩，還拿小孩當擋箭牌」、「我也下雨天被負評過，真的很衰」、「下雨天外送員也很辛苦，想要快一點自己出去買啦」、「這真的太奧客，外送員下雨聽很辛苦啊」；另外也有不少同行出面表示「現在砍薪，下雨天更沒人要跑，當然沒人送啊」、「砍薪沒人要跑，司機越來越難找，何況下雨天，真的別怪我們」、「我也接過下雨天才剛接單三分鐘，被客人嗆等很久….就真的沒司機啊」。（編輯：張嘉哲）

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