買興奮劑送夫上絕路！AV女優掉富豪尪陷阱　「遺產夢」落空

日本和歌山縣富豪野崎幸助一生風流，擁有「4000人斬」稱號，而他在2018年與前AV女優須藤早貴結婚，沒想到短短三月卻離奇死亡，體內被驗出大量興奮劑，檢方懷疑疑似遭到嫩妻須藤謀殺，時隔3年，警方於4月28日終於以殺人與非法持有毒品等須藤逮捕，讓人懷疑其殺人動機恐怕是為繼承野崎幸助的遺產有關。

綜合日媒報導，2018年，日本富豪野崎幸助當時77歲，與年紀相差65歲的須藤早貴結婚，而雖然野崎中風過，但其身體還算硬朗，不過卻在兩人結婚後三個月，野崎幸助卻離奇死亡，警方在野崎的體內驗出大量興奮劑，不過弔詭的是，野崎皮膚表面完全找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。

隨後警方也開始調查該案，結果卻發現須藤婚後曾以智慧型手機搜尋「興奮劑資訊」，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡，懷疑須藤是蓄意謀殺，為的可能是要繼承野崎的家產，令人感到毛骨悚然，而警方也在三年後將須藤逮捕歸案，開始更近一步調查。

不過，據了解，野崎其實早在他與須藤結婚前，就已經在2013年立下遺囑，而該份遺囑已經過和歌山家事法院田邊分院的公證，因此具有法律效力，根據野崎的遺囑，他決定將所有的遺產全數捐贈給田邊市政府，總資產約新台幣3.4億，如果須藤最終被判有罪，那麼她一毛錢也都拿不到。（編輯：張嘉哲）

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