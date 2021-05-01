不用白跑了！女面試資格被取消　「好奇一問」躲掉雷缺

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友指出，自家妹妹最近應徵一間公司的行政職位，人力銀行上還標示薪資在26K至40K間。隨後妹妹也幸運得到面試機會，但當下就透過人力銀行詢問一道問題，沒想到立馬被取消資格！

原PO於PTT Salary板上發文，表示自家妹妹某天在人力銀行上看到一個行政職缺，上頭薪資標示26K至40K間，隨後她也投遞了履歷，也幸運得到的機會能夠面試。但她當下就透過人力銀行詢問「起薪會有30K嗎？」沒想到對方直接表明要取消面試。這樣的狀況，反而讓原PO大讚「突然覺得她好聰明，避免了雷缺，也不用白跑一趟了」。

貼文一曝光，就引來不少人留言，「打電話問也行，不然一堆雷」、「那就不用寫26-40了阿，根本騙人」、「隨便亂寫的人太多了，有的區間也拉的很開」、「先前去一家也這樣，薪資寫4萬，去了後連3萬2都沒有」、「因為寫這樣才有人來阿！傳產3萬以上的都要思考」、「我也遇過！電話死都不講，還兇我：連來看都不想那算了」、「先問也是經驗，如果對方肯說個區間也好判斷要不要去面試」、「好聰明，以前我還傻傻參考學長姐跟網路建議寫面議的都去面試，浪費生命」。

甚至有行家透露，「這種HR算老實的，一堆不管你還是騙你先來面試再說」、「還是有那種硬要把你騙去面試的，明明已經在電話中講過薪資部分，結果過去面試的時候也還是用最低薪資算」、「騙來面試幹嘛？人資也有業績扣打要顧阿XD」、「HR要業績啊，先騙來再說」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載