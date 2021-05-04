影／「單身鳥」怒攻擊情侶貓恩愛　狂戳屁屁「妨礙辦事」

人間有「情侶去死去死團」，原來鳥界也有「情侶去死去死鳥」？網友吳先生日前到雲林鄉下時，無意見發現一隻鳥站在圍牆上，眼巴巴地盯著一對正在「辦事」的情侶貓，不知是眼紅還是覺得對方占了自己的地盤，鳥竟然狂戳兩隻貓的屁屁，讓吳先生忍不住笑說：「絕育代替認養！」。

吳先生受訪時表時當時自己偶然路過這圍牆時，看見這隻「單身鳥」與一對貓咪站在圍牆上覺得很奇怪，公貓對母貓很有興趣，兩隻貓準備在圍牆上「恩愛ing」，而鳥就一直待在牠們身邊晃來晃去，不時盯著這對貓情侶。沒想到單身鳥想了一下之後，竟然緩緩靠近並頻頻偷啄公貓的「屁屁」，公貓雖然覺得很干擾，但還是想要「繼續辦事」，卻意外激怒了單身鳥，不僅啄公貓，也狂戳母貓，雙方就這樣僵持了五分鐘，最後仍搞得兩隻貓落荒而逃！

吳先生將影片分享在「路上觀察學院」粉絲團，並寫下：「絕育代替認養，情人去死去死鳥！」意外吸引許多網友笑說：「鐵定不是送子鳥」、「沒看過這麼憤怒的單身鳥」、「兩隻鳥鳥都在忙ＸＤ」、「那隻鳥替單身狗們舉起憤怒的法槌！」、「鳥：Get a room!」、「這鳥住海邊，管真寬」、「這鳥觀念很正確，絕育守門員」、「戀愛去死團的團員」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）