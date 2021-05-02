想圓夢卻被唱衰！女子存頭期款買房　家人反提「3現況」勸退

買房子是人生大事之一，也因為是筆金額龐大的買賣，因此大部分的人在做出決定之前，一定會考量周全且做好功課，對此，就有一名女網友表示自己好不容易存到買房頭期款，但家人卻以「高房價、未來少子化、房子一定買貴」為理由勸退，讓她實在不知該如何是好，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在PTT以「買房真的需要家人的支持嗎？」為題發文，表示最近有想買房子的念頭，也存了一筆頭期款，可是家人卻一直唱衰她，不斷以「現在高房價、未來少子化、一定會買貴」為由勸退她，非常不同意她貸款買房。

但原PO已經存好頭期款，也算過每個月的房貸並不會影響生活；並且坦言自己沒有什麼偉大夢想，就只想買個2房小坪數大樓，然後養兩隻貓陪伴自己，偶爾也能下廚煮菜給自己吃，最重要的是，再也不用看房東臉色，也不用把房租打水漂，因此在文末好奇發問「大家覺得買房需要有家人的支持嗎？大家覺得我該衝嗎」？

貼文一出，引起熱議，「只要是自己出的頭期款，不用家人支持無所謂」、「衝吧」、「買，把房子當儲蓄，未來老了也能以房養老」、「錢都自己出，為什麼需要家人支持呢？」、「自己付得起就衝阿，我們是婚後才買房又換房，連講都不想」、「有頭期就衝啊」、「都自己出錢就不用管他們講什麼，生活人生是自己的」、「早叛逆早享受，自己的錢，堅定自己買，好壞自己承擔就好」。（編輯：郭佩蓉）

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