超商取貨遭店員臭臉摔包裹！客人無辜喊「我又不會通靈」　同業護航：體諒一下

隨著科技發達，網路平台已經成為時下不少人的購物管道，不但可以宅配到家，也可以到超商領貨。不過就有網友抱怨，每次去超商取貨時最無言就是被店員詢問「包裹大還小？」被問到都要想半天，萬一答錯了店員還會臉臭，甚至摔包裹。文章一出引發許多過來人共鳴，更有網友直言自己不是賣家哪知包裹大還小，「我會通靈嗎？」

有網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露每次去超商取貨最無言的事情就是被店員詢問「包裹大還小？」原PO表示，每次遇到都要想個老半天怎麼回答，怕自己大小說錯，店員又白找老半天。不過原PO也指出，「我又不是賣家，我怎麼知道賣家用了多大的箱子或袋子？」

更透露曾經有一次，買的東西明明沒有多大件，結果賣家卻用一個大箱子裝，結果店員找了老半天，最後還臉臭摔包裹，讓原PO很無奈。許多心有戚戚焉的網友也紛紛留言回覆說，「我也覺得店員問這問題很多餘」、「我也常常遇到，都不知道怎麼回答」、「我每次都被問，我也實在不知道是大的小的」、「我也是覺得問這問題很怪」、「我都會直接回答我也不曉得耶」、「我都會回答：裡面的東西不是很大，但不知道賣家的包裝大小」。

另外也有內行網友替超商店員解釋，「體諒一下人家要找貨，取件時節省雙方的時間」、「店員問大小大概只是要有個找貨的方向」、「講大小店員會比較好找，像是可能有客人網購貼紙甚至是有人寄信封那種大小的真的很難找，有些真的薄到不行」。（編輯：倪浩軒）

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