沒在使用的LINE群組該退出嗎？內行傳授「聰明撇步」：不用怕不好意思

LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還可以設置群組，讓多人同時一起交流。不僅日常生活中使用，更有許多公司也會透過LINE來聯絡工作上的事宜。不過就有位網友好奇詢問大家，「會退掉已經不用的LINE群組嗎？」問題一出引發討論，更有內行網友分享聰明撇步。

有位網友在PTT發文，透露自己大學辦大大小小活動，參加過的社團，志工等等，都因此參加了不少LINE群組，且至今都還留著。原PO指出，「雖然本來就知道是階段性的，但看到群組大家都退光，只剩我一個人，還是有點小難過」。

最後不禁詢問大家，「會退掉已經不用的LINE群組嗎？」網友紛紛留言回覆說，「會啊」、「剩我一個人就退」、「會定時整理，不喜歡太雜」、「偶爾整理時會退，看對這群組發生過的事情有沒有懷念的感覺，沒有就直接退掉，有就繼續留著」、「不會喔」、「不好意思退但是又沒辦法完全隱藏，有人發訊息就會跳出來蠻煩的」。

更有位網友傳授撇步，「先把自己帳號名稱編輯成『沒有成員』，再退出群組」，讓大家驚呼好聰明，紛紛稱讚「學到了」、「也太聰明了，還有這招」、「學到一招」。（編輯：倪浩軒）

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