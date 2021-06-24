LINE聊天用「超方便功能」會被討厭？網評價兩極：工作時收到會火大

▲原PO很不喜歡LINE語音訊息的功能，都要等到空閒時在安靜的環境下才能聽，貼文立刻引發許多網友共鳴。（圖／Shutterstock）

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，自己很不喜歡LINE語音訊息的功能，都要等到空閒時在安靜的環境下才能聽，貼文立刻引發許多網友共鳴。

原PO表示，現在通訊軟體越來越發達，甚至推出傳送「語音訊息」的功能，雖然本意是希望大家可以更加便利的傳遞訊息，不過他反而覺得造成很大的困擾，因為常常收到語音訊息的當下，不是人在外面不方便馬上聽，不然就是語音品質很差，難以理解語音的內容。

原PO也提到，偏偏有一些長輩或朋友又很喜歡傳語音訊息，都要等到有空閒的時候，在安靜的環境下才能仔細聽，並回應對方的訊息，感覺為了得到他們所發出的資訊，需要耗費很大的成本，不禁好奇詢問廣大鄉民「不知道大家對語音訊息抱持著甚麼樣的想法呢？」

貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友心有戚戚焉回應「很討厭語音訊息，寧願他用語音輸入，打錯字也沒關係」、「工作用語音訊息最討厭，中間一個字沒聽到要重聽」、「遇到談生意案件用語音訊息的，真的會想揍人」、「只能接受說自己在開車或是在忙」、「根本不會點開來聽，長輩我會直接打回去」、「莫名收到真的會火大」、「錄2分鐘以上的我都不聽，超煩，因為不能調時間軸，所以螢幕不小心按到又要重來一次」。

不過，也有網友表示「長輩不大會打字，語音訊息對他們來說很方便，或是訊息量太多，用講的快一些」、「老人打字慢又眼睛不好，發現長輩老了後我更能接受語音訊息了」、「我也不喜歡；但長輩打字慢、眼睛不好，用語音訊息對他們來說比較省力，所以可以體諒」、「有時候字很多懶得打字用講的我覺得還好」。（編輯：賴詠璿）

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